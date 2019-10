La mujer unicornio, la nueva obsesión de las parejas heterosexuales en las ‘apps’ para ligar

“Yo me borré Tinder hace años y jamás he vuelto”, confiesa por WhatsApp Elena, una mujer lesbiana de 28 años, “de cada tres perfiles que me aparecían, uno era el de una pareja heterosexual buscando a una tercera para hacer un trío o directamente un tío que se había creado un perfil poniendo que es una mujer… yo soy lesbiana y no me gustan los hombres, pero tampoco creo que muchas bisexuales vayan buscando eso cuando se descargan la app”. Lo que cuenta Elena es un problema común al que muchas mujeres lesbianas y bisexuales se enfrentan cuando entran en aplicaciones de ligar: hombres poniendo que su género es femenino para intentar cumplir su fantasía de acostarse con una mujer lesbiana o, directamente, parejas buscando a una mujer para hacer un trío.

“Buscamos unicornio” es una reclamación habitual entre algunas parejas heterosexuales: «Es algo que existe desde, por lo menos, los tiempos del chat de Chueca. Las nuevas tecnologías propician el contacto entre personas, y si eres una pareja en busca de una chica bisexual, no hay sitio más adecuado que un portal o app específicas para chicas LGBT. Es relativamente común encontrarse con parejas cazadoras de unicornios en todas las plataformas, desde las más generales como Tinder a las específicas como Wapa. Y, qué quieres que te diga, incomoda bastante el que te hagan proposiciones de este tipo cuando lo que estás buscando es obviamente otra cosa», explica el staff de Hay Una Lesbiana En Mi Sopa (HULEMS), una de las webs de referencia para mujeres LGTB hispanohablantes de todo el mundo.

En la cuenta de Instagram Alerta Machirulos, dedicada a exponer comportamientos machistas, racistas, homófobos o tránsfobos en este tipo de aplicaciones, subieron recientemente una captura de pantalla como ejemplo de este comportamiento.

Los conocidos como “cazadores de unicornio” son parejas heterosexuales y monógamas en busca de una mujer bisexual que cumpla sus fantasías sexuales. El término “chica unicornio” hace referencia a la dificultad de encontrarla –exactamente igual que al animal mitológico–, puesto que la pareja aspira a algo muy específico: debe ser una mujer, bisexual, que quiera acostarse por igual con las dos partes de la pareja, a la que invitan a la relación pero sin sentimientos de por medio para que no se vuelva algo demasiado intenso y emocional que pueda terminar afectando a la relación principal. El “sexo unicornio” consiste en un trío consentido y pactado de antemano, sin embargo, este tipo de práctica tiene sus detractores por la extrema fetichización de la mujer bisexual.

“Las mujeres bisexuales son un grupo altamente sexualizado. La caza de unicornios también lleva a que las mujeres bisexuales sean tratadas como un juguete o un accesorio para el trío, en lugar de como personas. Además de que pensar que porque una persona sea bisexual ya vaya a acceder a tener sexo simultáneo con dos personas es insultante para el colectivo”, denunciaban desde la cuenta Alerta Machirulos. De la misma opinión es Nerea Pérez de las Heras, autora de Feminismo para topres y protagonista del show con el mismo nombre: “Es lo de siempre, no me parece del todo mal pero claro, si eres tía eres el objeto de diversión y está bien visto que seas fluida sexualmente pero los tíos no. Nos tíos están ahí para mirar y utilizar. Incluso en el porno existen poquísimos tríos en que dos tíos interaccionen, porque la bisexualidad de la mujer está “mejor vista” debido a esta sexualización”.

«Las chicas unicornio en sí nos parecen menos problemáticas que el hecho de que haya parejas que las busquen, y que además se haga extensiva la idea de que a todas las chicas bisexuales tienen la fantasía de hacer tríos con un hombre y otra mujer», explica el staff de HULEMS, «es decir, cada cual que busque lo que le apetezca, pero es, como poco, llamativo que no exista el concepto de ‘chico unicornio’, o lo que es lo mismo, que siempre se busque una mujer para lo que obviamente es cumplir la fantasía del hombre de tener a dos chicas en su cama».

La fantasía de acostarse con dos mujeres es común entre los hombres: ateniéndonos a lo que la gente busca en Internet, el porno lésbico es una de las categorías más buscadas por ambos géneros. Sin embargo, esta fantasía ampliamente arraigada en el imaginario masculino no es la misma cuando cambiamos los géneros: no es habitual encontrar a parejas heterosexuales buscando abriendo la pareja para que entre otro hombre como tampoco es habitual la búsqueda de tríos formados por dos hombres y una mujer en páginas porno.

La búsqueda de «chicas unicornio» no deja de ser una muestra de la discriminación que sufren las personas bisexuales, en este caso las mujeres, y otra manera de perpetuarla: «Cada vez se va diluyendo más, pero todavía existe la idea de que a las personas bisexuales les da igual a quien tener en su cama, y que siempre están dispuestos y dispuestas a hacer tríos o tener relaciones abiertas», explica el staff de HULEMS, «las personas bisexuales no son ni más ni menos sexuales que el resto, y esto hay que repetirlo aunque parezca una obviedad. Por otro lado, es una pesadez seguir teniendo que recordar que a las mujeres lesbianas nos gustan únicamente las mujeres y no, no vamos a hacer un trío contigo y con tu novia aunque a ti te de igual. De verdad que no».