¿De dónde viene la fascinación de los hombres por el porno lésbico?

Cada año, desde Pornhub Insights se publica un resumen anual de los datos de tráfico recogidos. A Year In Review se convierte en un interesante mapeado de los consumidores que alumbra sobre los gustos generales, el tiempo de media que se dedica a la visualización de porno o las curiosidades del año. Por ejemplo, que en 2018 la pornstar más buscada fue Stormy Daniels, la mujer que presuntamente tuvo un romance con Donald Trump y después fue silenciada mediante un acuerdo que más tarde ella rompió. También sabemos que la gente buscaba porno de Fortnite. Que Estados Unidos y Reino Unido son los lugares que generan más tráfico a la web. Que la gente pasa de media 10 minutos en cada visita. O que el día más popular para ver porno son los sábados. Entre toda esta información hay un dato que, año tras año, se mantiene inamovible en los informes: el término más buscado y la categoría más visitada es siempre “lesbians”.

La fascinación por el porno lésbico no es algo exclusivamente masculino: es la primera búsqueda entre las mujeres y la cuarta entre los hombres, según revelan los datos de Pornhub Insight. Según la doctora Laurie Betito, psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Sexual de Pornhub, este gusto se puede deber a lo que el porno lésbico muestra frente al porno heterosexual: “Con el porno lésbico las mujeres pueden ver cosas que ellas mismas disfrutan, por eso la categoría del cunnilingus es tan popular entre ellas”. Los hombres también lo tienen entre búsquedas predilectas, pero los motivos son distintos: “Las lesbianas han sido la fantasía masculina número 1 desde el principio de los tiempos. Para hombres que probablemente no tengan un trío con lesbianas, esta es una manera ideal de vivir su fantasía”.

¿Por qué los hombres ven porno lésbico?

Ellos responden. En el foro más grande Internet, Reddit, existe una categoría llamada ‘Pregúntale a los hombres’ en la que una usuaria realizó la misma pregunta. La simpleza de las respuestas resultaba demoledora: “Cuatro tetas, dos vaginas. Punto”, decía un usuario. “Es básico: no hay penes”, decía otro. “No es ningún misterio, las mujeres son muy atractivas. Multiplícalas por dos”. Otros elaboraban más sus respuestas: “A veces el porno está demasiado centrado en el tío, ni siquiera cuando le están haciendo un cunnilingus a la tía la enfocan a ella, tienes que ver la cara de un tío todo el rato” o “No tienes ni que ver ni que escuchar a otro tío” o “Porque los tíos de las películas porno son muy molestos, necesito que se callen”. El resumen: más mujeres –al menos dos– y menos hombres –un total de cero–.

Las respuestas de Reddit coinciden con lo publicado por Kristin Phul de la Western Washington University en un paper titulado La erotización del lesbianismo por los hombres heterosexuales: “Se han sugerido muchas hipótesis. Quizás dos mujeres en un contexto sexual son simplemente el doble de sexys que una mujer en un contexto sexual. Puede que las mujeres involucradas sean vistas inherentemente como bisexuales o hipersexuales. Las características de las mujeres en cuestión pueden ser relevantes –mujeres femeninas realizando actos de erotismo lésbico pueden ser más atrayentes para el hombre heterosexual que dos mujeres masculinas realizando los mismos actos–. Adicionalmente, la homosexualidad en sí puede añadir algo, ya sea por el tabú o por la doble dosis de sexualización”.

La problemática de erotizar las relaciones lésbicas

Pero no es solo eso, como apuntaba la periodista Olga Khazan en un artículo para The Atlantic titulado Why Straight Men Gaze At Gay Woman (Por qué los hombres heteros miran a las mujeres lesbianas): “Forma parte de un deseo irracional: las lesbianas son el único grupo de mujeres que jamás estarán interesadas en un hombre heterosexual”. Y es esta erotización de las mujeres lesbianas, vistas únicamente como entes sexuales aceptadas cuando se destinan al placer masculino, donde se encuentra el problema.

Fight The New Drug es una asociación estadounidense que opera dando información, fomentando la educación sexual y creando conciencia sobre diversos aspectos de la pornografía. En un análisis sobre los datos compartidos por Pornhub Insight, analizaban la problemática de la sexualización y fetichización de las mujeres lesbianas: “El género más popular en los últimos años es el porno “lésbico”. Las caricaturas exageradas e inexactas de las relaciones entre mujeres son el centro de la fantasía en estos videos que cosifican a las mujeres lesbianas, y que son producidos para un público masculino. Estas escenas de tienen como objetivo fetichizar una orientación sexual y jugar con estereotipos que a menudo tergiversan cómo son realmente las relaciones lésbicas”.

Alrededor del 10% del porno dirigido a hombres incluye escenas lésbicas, según un estudio de The Journal of Sex Research. El problema derivado de esto lo resumió a la perfección Isabela Barreiros en la publicación universitaria HerCampus: “Cuando la sexualidad de las mujeres se considera “válida”, hay otros problemas en consecuencia. El porno lésbico a menudo se hace para satisfacer el placer de los hombres, fetichizando las relaciones entre mujeres relaciones y exponiendo su sexualidad. Debido a eso, las lesbianas están hipersexualizadas y pueden convertirse en la fantasía de un hombre, reduciendo a toda la comunidad a “solo sexo”. Las consecuencias de esto son el acoso sexual, la violación y el aumento de la cosificación de las mujeres lesbianas y bisexuales. La aceptación no aparece por ningún lado, y esta minoría continúa sufriendo muchas violencias diferentes que provienen de romper el patrón heterosexual en la sociedad”, expondía la periodista, “esta lucha necesita más visibilidad para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan existir y vivir sus vidas plenamente, siendo ellas mismas y representando cuán diversas son las personas. En una sociedad lesbofóbica, amar a las mujeres es revolucionario y requiere resistencia, especialmente cuando desafías y luchas contra el statu quo“.