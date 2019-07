El ‘smartphone’ que necesitas en la era del ‘like’ es capaz de capturar la Luna

Ningún gurú de la tecnología hubiera imaginado hace años que el móvil sería parte (y reflejo) de nosotros mismos. Mucho menos que sería posible aunarlo con una cámara de fotos digna de un profesional. Huawei lo consiguió al aliarse con Leica en 2018, posicionándose como la empresa con la fotografía más puntera. Su último hito se llama Huawei P30 Pro, un smartphone capaz de capturar hasta la Luna.

Y no lo decimos solo porque esta gama colorful, con un diseño industrial envidiable, se inspira en la naturaleza. También porque han incorporado la primera Cuádruple Cámara Leica de 40 MP, una cámara con un súper zoom de 50X –el más potente del mercado–, capaz de salvar distancias de hasta 500 metros y conseguir fotos de gran nitidez. Además, presenta Modos fotográficos dignos de una Réflex: su nuevo Modo noche consigue capturar imágenes más cálidas y luminosas, el Modo retrato tiene un sensor de profundidad para selfies más enfocados y limpios, y el sensor Huawei Spectrum aumenta la luminosidad de las imágenes. Solo tienes que disparar y a sumar likes.

El otro punto fuerte está en su batería. Porque de nada sirve un móvil si te deja tirado en el mejor momento, el nuevo Huawei lidera el ranking de duración (con 4200 mAh). Lo que se traduce en una batería que aguanta todo el día, y que incluso puedes compartir con tus amigos gracias a la carga inalámbrica reversible. Basta con apoyarlo encima del Huawei P30 Pro. Además, con su Supercharge 2.0 conseguirás cargarlo al 70% en tan solo 30 minutos.

A prueba de profesionales

¿Qué es más importante: el fotógrafo o su cámara? Huawei demuestra que uno no existe sin lo otro. La firma incluso ha dejado su nuevo smartphone en manos del fotógrafo Gonzaga Manso para probar que es tan bueno como dicen. ¿El veredicto? “Me ha sorprendido gratamente”, confiesa el profesional. “Sus archivos Raw tienen muy buena latitud y rango tonal, lo cual me ha permitido trabajar con sutilezas de color y caídas de luz. También la nitidez de la óptica de 27 mm me ha llamado mucho la atención y el modo profesional me ha permitido controlar la temperatura de color y las variables de exposición. Mucho más de lo esperado, sin duda”.

Igual de sorprendente es la foto de Brisa Fenoy, envuelta en una magnética aurora boreal. “Esta imagen suponía un reto técnico porque este fenómenos es etéreo”, apunta el fotógrafo. “Para intentar transmitir esa abstracción creamos un set utilizando plásticos sobre los que proyectamos luces con los colores de la aurora boreal y del propio smartphone. Los plásticos estaban muy cerca de la cámara y así conseguimos envolver a Brisa en esas tonalidades y obtener esos increíbles reflejos”. Está claro que el nuevo Huawei P30 Pro está hecho para la era de Instagram.