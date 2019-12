Llega un momento en tu vida en el que haces las cosas que de verdad te gustan y además te sientes orgulloso, porque son las que te hacen sentir realmente auténtico. Es aquí cuando nos mostramos tal y como somos, disfrutamos de aquello que puede que nos haga diferentes, aunque no sigamos al resto.

1. Cancelar planes sin remordimientos

Aunque los fines de semana sea común salir con amigos, hoy es el día que esperas toda la semana para disfrutar de tu momento sofá, leer un buen libro o ponerte al día con tus series. Ya no tienes esa necesidad de salir como antes porque lo que más te apetece es quedarte en casa, ya no te importan los “uy, lo que te perdiste…”, porque ya lo has vivido cientos de veces.

2. Disfrutar de tus viajes sin pensar en el móvil

Ahora ya sabes que, al final del viaje, lo que quedan no son tanto las fotos, sino los recuerdos. Porque sabes que tu viaje es para ti y no para los demás. Porque lo que tú quieres es irte con tus amigos y terminar viendo el atardecer en la playa. Ya no le das tanta importancia a publicar los momentos del viaje en las redes sociales, porque tú los estás disfrutando en vivo y en directo.

3. Elegir ese lugar que te encanta a pesar de que no esté de moda para comer lo que más te gusta

Antes solías esperar una cola interminable para ir al lugar de moda, pero ahora lo que realmente te gusta es ir al restaurante de siempre y disfrutar de ese exquisito plato y acompañarlo de tu KAS. Ahora tú ya tienes claro lo que te gusta. “Porque si gusta, te gusta”.

4. Ponerte lo que te mola, aunque no sea tendencia

¿Conoces la frase “la moda cambia, pero el estilo permanece”? Pues lo dicho. A día de hoy, te das cuenta de cuánta verdad hay en ella. Ahora ya has encontrado tu estilo y, por mucho que la moda cambie, a ti lo que te gusta es ponerte esa camisa de cuadros que dejó de estar de moda el mismo día que la estrenaste.

5. Play in repeat!

Es cierto que las listas de éxitos y los descubrimientos semanales son una buena manera de conocer a muchos artistas y tú lo sabes perfectamente. Pero lo que también pasa es que existe ESA canción que no dejas de poner de camino al trabajo, en tus fiestas, en el coche… sin importar la hora ni el lugar.

No te importa escuchar en repeat tu canción del momento y la vives como si fuera la primera vez. Porque si te gusta, te gusta.