Foto: Frenesy Film Company

10 de 16

/ LA ROMÁNTICA TENSIÓN SEXUAL ENTRE ELIO Y OLIVER. El tórrido verano de Elio y Oliver, los protagonistas de Call me by your name, en la bella Italia sigue teniendo firmes admiradores. El calor, el verano, el sexo y la sexualidad en pleno descubrimiento, la exploración del otro al tiempo que se explora un lugar nuevo... son muchos los alicientes para hacer de esta historia una de las más calientes del cine. Y de las más apropiadas para el verano.