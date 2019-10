Apps que te ayudan a tener más y mejor sexo con tu pareja

Parece que a partir de algunos años de convivencia, la actividad sexual en la pareja empieza a considerarse en peligro de extinción. En parte porque hay otros amantes: el porno, las redes sociales y Netflix, que ocupan las veladas de los cónyuges, extrayéndoles toda su energía y dejándolos exhaustos para cuando debería llegar la hora de los juegos de cama. Pero la tecnología no quiere seguir siendo la culpable de esta castidad indeseada, contra la que, por otra parte, no oponemos la más mínima resistencia, y se ha propuesto la noble tarea de alcahueta con aplicaciones destinadas a calentarnos, sugerirnos acrobacias sexuales, a convertir el sexo en unas olimpiadas (para los más competitivos) o a hacer las veces de sexólogo digital con consejos, pautas y ejercicios.

Kindu. Buscar un match y pasar a la acción

Aquí la premisa imprescindible es responder con sinceridad a las más de 600 preguntas sobre fantasías, prácticas y actividades sexys (puede contestarse si resultan apetecibles, si no o si tal vez). Si los dos miembros de la pareja coinciden, entonces hay que llevar a cabo la actividad, que puede ser algo tan vainilla como darse un masaje juntos o constituir un ‘walk on the wild side’, como practicar el bondage o contratar los servicios de una dominatrix. Disponible en Google Play y en Apple Store.

IKamasutra. Encuentra tu postura ante el mundo

La versión digitalizada de la milenaria enciclopedia sexual es perfecta para los amantes de la gimnasia o el yoga. Básicamente se trata de imitar un determinado número de posturas con descripciones fáciles de cómo realizarlas y los beneficios eróticos de cada una de ellas. La app incluye también categorías para organizar tus deseos, música instrumental y relajante, como hilo sonoro para llevar a cabo la hazaña, y un sistema para ir controlando los progresos, de novato a gran experto.

Desire. Si lo que os pone es competir

Si la libido ya no consigue unir a la gente, en este mundo tan competitivo y poco sensual, tal vez lo haga el deseo de ganar o los desafíos. Desire es una competición entre los dos miembros de la pareja; en el que uno reta al otro a llevar a cabo determinados actos. Conseguir que lo haga suma puntos, hace ascender de nivel y ganar trofeos, como en cualquier juego que se precie. Hay muchas categorías y retos que se actualizan cada semana: sensaciones de amor, roles y fantasías, aventuras de viaje, posturas calientes, riesgo que nos vean, bajo mi control, mejor con más gente y existe también la posibilidad de crear desafíos a medida. Disponible para IPhone y Android.

Retos para parejas 30 días. Desafíos a corto-medio plazo

Siempre en modo vainilla, esta aplicación está diseñada para los que ven como su pasión decae y quieren evitar el desastre, cuando aún se está a tiempo. El juego promete retomar la chispa de los primeros días a condición de comprometerse durante un mes a desarrollar determinadas actividades, no solo sexuales sino también románticas, que hagan viajar a la pareja en el tiempo, cuando había mariposas en el estómago, misterio y deseo a flor de piel. Esta app cuenta también con dos juegos para amenizar el reto y los deberes diarios e ineludibles.

Feeld. Para parejas con mente abierta

En el extremo opuesto a la anterior se encuentra esta aplicación, la plataforma de citas alternativa para parejas y solteros, abierta a todos los géneros e identidades sexuales.

Cuentan que allá por el 2114, dos años después de que Tinder saliera al mercado, apareció 3nder. Y si la primera se anunciaba como “la app para solteros exigentes”, la segunda era “la app para tríos exigentes”. Sin embargo, a Tinder no le hizo gracia la coincidencia e interpuso una demanda legal para que esta aplicación dejase de existir, basada en que fonéticamente era similar a Tinder. A lo que 3nder alegó que su nombre surgía de la mezcla de dos conceptos: “tres” y “friender”. La contienda llegó hasta las redes sociales con el lema “Tinder quiere matar a 3nder” y hasta un hastag: #TinderSuckMySocks, pero finalmente 3nder perdió y reapareció de nuevo en esta aplicación.

El usuario se puede escribir solo o con su pareja, para iniciarse en el poliamor, y los miembros del colectivo LGTBI son bienvenidos y tenidos en cuenta en sus categorías: asexual, escoliosexual (atracción hacia personas no binarias o no cisgénero), demisexual (hacia personas con las que ya se han desarrollado lazos emocionales fuertes, estables o de cierta duración) o ginosexual (atracción hacia el sexo o género femenino).

69 Places. Cuando el escenario importa

Para los turistas sexuales, es decir aquellos a los que le gusta el sexo en lugares nuevos, complicados, donde puedan ser descubiertos o donde nunca lo hayan hecho antes, esta app es una especie de guía turística. Sugiere lugares donde hacerlo y ofrece consejos para pasar desapercibidos: en edificios en construcción, transportes públicos, fotocopiadoras, cabinas de teléfono (¡hay que darse prisa porque quedan ya pocas!) y hasta en plena reunión familiar (obviamente, en una habitación distinta).

Su funcionamiento puede ser privado, puedes descargarte la aplicación solo para consultar nuevas ideas, o social; ya que puedes sugerir lugares y participar en la conversación en la que se deduce cuáles son los sitios preferidos por la gente de todo el mundo para tener sexo.

Between. Cuando la distancia os separa

Es la aplicación más popular para parejas que mantienen relaciones a distancia, ya que permite ver el lugar donde se encuentra el otro/a, la hora local y la información meteorológica. Proporciona un calendario, con cuenta atrás, para fechas importantes (por ejemplo, la del próximo encuentro) y acceso a una ‘caja de recuerdos’ donde guardar las imágenes preferidas. También incluye otros servicios, como un chat privado, un calendario sincronizado y un servicio de mensajería de alto voltaje para fotos que se borran de manera automática cuando pasa un tiempo determinado.

Fix a Fight. Para evitar las peleas

La receta de contar hasta diez antes de abrir la caja de Pandora puede sustituirse ahora por la de bajarse esta aplicación, porque Fix a Fight proporciona tácticas y consejos sobre cómo expresar mejor los sentimientos, hablar sobre temas candentes sin tirarse los trastos a la cabeza, aceptar las opiniones contrarias sin enfadarse (algo que los españoles deberíamos aprender), apuntar defectos con guante de seda y tener una relación basada en la positividad y no en el acoso y derribo.

¡Cuántas noches de sexo se han perdido en las parejas en aras de los enfados! Por eso esta aplicación proporciona también ejercicios para relajarse y calmarse y herramientas útiles firmadas por Mark McGonile, psicoterapeuta de parejas de Kansas City.