Cliff Booth (Brad Pitt) y Rick Dalton (Leonardo DiCaprio)

Once upon a time in Hollywood es la próxima película de Quentin Tarantino y todos quieren estar en ella. Ambientada en Los Ángeles en 1969, la cinta transcurre durante la masacre de Cielo Drive perpetrada por los seguidores de Charles Manson. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt (en la foto en una imagen promocional) protagonizan la película y encarnan a un actor de western en decadencia (Di Caprio) y su doble/especialista (Pitt), a la búsqueda de relanzar su carrera. Se estrenará el 9 de agosto de 2019, justo medio siglo después de la matanza y cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros.