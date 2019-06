Las 8 tragedias que hicieron del Doctor Music el festival más gafado de España

View this post on Instagram

🐮 Así será nuestro espectacular escenario principal de 162 metros, el más grande jamás montado en el sur de Europa! Creado por el prestigioso estudio londinense @stufishstudio🔥 – ⚡️Ganas de que llegue ya el 12 de julio⚡️ – 🎫 Entradas, abonos, info sobre transporte y el DMF2019 en el link de la bio