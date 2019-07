Cinema a la Fresca en Ciutadella de Roses (Girona). Hamaca, bocadillo y vistas espectaculares en la explanada de césped junto a la muralla. Uno de los cines estivales más fotogénicos del panorama que tiene lugar entre el 11 de julio y el 8 de agosto y que este año planea alcanzar la máxima expresión veraniega con la proyección de Call me by your name el 25 de julio.