Antes y después de ‘Juego de tronos’: así ha cambiado la vida de sus protagonistas

Foto: GETTY IMAGES / CORDON PRESS / HBO

Maisie Williams (Bristol, Inglaterra 1997)

Antes. Al igual que su gran amiga Sophie Turner, Maisie Williams debutó en Juego de tronos, lo hizo a los 14 años como Arya Stark, la hermana pequeña de Sansa.

Después. No ha parado de rodar. Debutó en el cine con el thriller Bajo un sol abrasador (2013), en el que hacía de hija asustada de Stephen Dorff. Su potente gestualidad le ha valido para protagonizar tramas inquietantes como la del extraño internado de The Falling (2014) o la del acoso online en Ciberbully (2015). Con Mary Steenburgen coincidió en El libro del amor (2016) y apareció en el videoclip de The Vamps, Rest your love. Sus fans la pueden encontrar también en varios episodios de la icónica Doctor Who. Al igual que Sophie Turner, la británica ha entrado a formar parte de la familia X-Men: en agosto será Loba venenosa en Los Nuevos Mutantes, en la que también aparecerá Antonio Banderas. En lo personal, la actriz de 21 años sale desde hace cuatro con Ollie Jackson, aunque no han faltado los rumores de una posible relación con Reuben Selby, director de la app Daisie, creada en 2018 por la actriz para descubrir a jóvenes creativos.