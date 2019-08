En 1961 Marilyn Monroe permitió que el joven fotógrafo Douglas Kirkland se ‘metiera en su cama’ para inmortalizarla en la mítica serie An Evening With Marilyn Monroe. El fotográfo recogió las fotos y sus recuerdos de ese mágico encuentro en el libro homónimo. Décadas después, en 2002, Kirkland recreó la sesión con Angelina Jolie como protagonista para promocionar la película Life or something like this.