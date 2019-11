Era un “chicazo” y estaba enamorada de otro: el verdadero motivo por el que Camilla Parker Bowles no siguió con el Príncipe Carlos

De acuerdo con The Crown, Camilla, que entonces todavía se apellidaba Shand, tenía una relación “Guadiana” con el hombre que después sería su marido durante muchos años, Andrew Parker-Bowles, un aristócrata oficial del ejército británico que era además un auténtico Don Juan (que es como se llamaba antes a los hombres que no pensaban que sus novias mereciesen respeto en forma de fidelidad). En la serie se ve cómo Camilla, harta de los revoloteos de su noviete, decide darle una oportunidad a otro hombre de su círculo que le han presentado en un partido de polo: el Príncipe de Gales. Lo que le empuja a tomar esta decisión es descubrir que su amado tiene un lío bastante tórrido con la Princesa Anna (es decir, la hermana del Príncipe). Y así es como Carlos y Camilla inauguran la tradición de hacerse llamadas (aunque de momento no hablan de tampones) y de hacer cenitas en el Palacio de Buckingham. Entonces, según el guión de la serie, es cuando la Reina Madre se da cuenta de que Carlos está empezando a sentirse demasiado atraído por su nuevo flirt y se conchaba con Lord Mountbatten (tío abuelo de Carlos) para impedir que ese afecto siga creciendo. Y así es cómo -siempre según The Crown- el Príncipe Carlos es enviado a una misión con la Armada Británica durante ocho meses y Camilla acaba volviendo con el que se convertirá en su prometido, el oficial Parker-Bowles: gracias a la oscura conspiración de su propia familia, que no creen que Camilla sea adecuada para él.

Los orígenes del romance de Diana y Carlos nunca han estado del todo claros y los miembros de Clarence House no conceden entrevistas ni hacen aclaraciones sobre sus vidas privadas, así que la única forma que existe de saber si todo lo que se narra en la serie sobre este particular es verdadero o no es consultar las biografías no oficiales que existen sobre ambos personajes.

¿Cómo se conoció de verdad la pareja? De acuerdo con la biógrafa real Penny Junor la creencia generalizada de que fue en ese partido de polo del que existen fotos es errónea. En realidad fue una amiga común de ambos llamada Lucia Santa Cruz, a la que Carlos había conocido en Cambridge, y cuyo padre era el embajador de Chile en el Reino Unido la que propició la unión a mediados de los años sesenta.

Al parecer Santa Cruz, que vivía en el piso de arriba de Camilla en Londres, estaba al tanto de lo mucho que sufría su amiga por los flirteos de Andrew Parker-Bowles con otras mujeres, así que se le ocurrió que quizá era buena idea presentarles, pues estaba convencida de que se gustarían. Desde luego que lo hicieron.

Uno de los argumentos que Santa Cruz ha ofrecido a Junor para explicar por qué le pareció que podrían encajar es que sabía que Camilla no iba a estar especialmente impresionada por la condición de heredero de Carlos y que eso quizá haría que le apreciase por lo que era como persona, no como royal. “Carlos era una persona con muchas carencias emocionales y estaba segura de que alguien campechano, divertido y cálido como ella le vendría muy bien”.

Según las informaciones recopiladas por la biógrafa parece que efectivamente es cierto que cuando la pareja se conoció la hermana de él (la princesa Ana) y el futuro marido de ella (Parker-Bowles) tenían un lío. Lo que al parecer no es cierto es que Camilla se enamorase inmediatamente de Carlos: al parecer el romance no era exclusivo y apenas duró unos seis meses. La relación de Camilla con Parker Bowles, en cambio se extendía ya siete años.

“No creo que se enamorase de Carlos en ese momento. Le gustaba mucho y se divertían un montón”, ha contado Junor. “Creo en cambio que él si se enamoró de ella, pero dudo mucho que pensase ya en matrimonio. Solo tenía 23 años”.

Lo que sí parece cierto, sin embargo, es que la futura señora de Parker-Bowles no reunía los requisitos de la novia ideal que los Windsor deseaban para Carlos. Una pariente del Príncipe Carlos le contó hace diez años a otra biógrafa real, Sally Bedell Smith, que había “problemas obvios” con Camilla. Las convenciones de aquel tiempo dictaban que el heredero tenía que casarse con una mujer que pareciese virginal, y Camilla Shand estaba muy lejos de eso. Los allegados que la describen en esa época de su vida usan de forma recurrente la palabra “tomboy”, que traducida es algo así como “chicazo”. Según cuenta Bedel Smith, era conocida en los círculos de la alta sociedad por su espíritu festivo, su sentido del humor burlón e irónico y su capacidad para hablar con los hombres de los temas que a ellos les interesaban.

Aunque Camilla no estaba vinculada de forma directa con la Familia Real, su padre era un militar de alta graduación que le proporcionó a ella y a sus hermanos una vida muy cómoda. Durante su niñez vivió en una finca gigantesca en Sussex y acudió a un exclusivísimo colegio llamado Dumbrells. Camilla tenía una excelente relación con su padre, quien la introdujo en costumbre muchas veces menos asociadas a las mujeres, como la caza del zorro.

Durante su adolescencia fue a una de las escuelas más prestigiosas de Londres, la Queen’s Gate School de South Kensington: eso fue lo que le valió su entrada definitiva en círculos reales. Según Christopher Anderson (tercer biógrafo) allí la conocía como “Milla”. De acuerdo con este autor, sus compañeros de clase ya la recuerdan contando esa historia que algunos años le contaría también al propio Príncipe Carlos: “Mi bisabuela era amante del rey. Los Shand somos prácticamente royals”.

A los dieciséis años Camilla acudió a un internado en Suiza y un año más tarde al Institute Britannique de París. Después volvió a Londres, donde por fin conoció al hombre que la llevaría por la calle de la amargura: Parker-Bowles. Al parecer la pareja no se aburría ni un segundo: los dos eran igual de aficionados a la juergas. Tanto que a Camilla la echaría de su primer trabajo, como dependienta en la tienda de decoración Colfax y Fowler, por su informalidad con los horarios: estar bailando hasta altas horas de la madrugada le impedía llegar puntual.

Ninguna de estas características la convertían en la candidata ideal para soportar sobre su cabeza el peso de la corona. Esa misión se la encomendarían a Diana Spencer cuando aún no era mayoría de edad. Aún no sabía que sobre la cabeza acabaría llevando también el peso de los cuernos.