Sophie Turner o qué pasa si cuentas el final de ‘Juego de Tronos’ y eres mujer

Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa Stark en Juego de Tronos, no teme a nadie. No le tembló el pulso cuando recriminó a Trump que se apropiara de la épica de la Juego de Tronos para promocionar sanciones contra Irán (Sanctions are coming, tuiteó el presidente de EEUU, parafraseando a la serie, y ella replicó con un definitorio “Ew“) o cuando se ha enfrentado a múltiples tabloides por el acoso a su intimidad que sufre por su relación con Joe Jonas.

En las últimas semanas ha sido objeto de una nueva polémica, en la que ha comprobado en sus carnes cómo Internet juzga de forma distinta a los actores que han decidido contar a sus seres queridos cómo acaba Juego de Tronos. A principio de año, ella contó en una entrevista en la revista W que había contado el final de la serie “a unos pocos elegidos”. Que ella admitiese públicamente que había desvelado los secretos del show levantó cierta indignación online. Ella decidió no darle mayor importancia.

“Estaba en Twitter y vi todos estos titulares que decían cosas del tipo ‘Los usuarios de Twitter están siendo crueles con Sophie Turner después de que contase que había desvelado a sus amigos cómo acaba Juego de Tronos‘. La verdad es que solo se lo conté a dos personas. Tampoco son tantas. Si soy honesta, no leo muchas de mis menciones en Twitter porque normalmente suele haber bastante odio. Todo lo que digo siempre tendrá algún tipo de reacción negativa, así que no me sorprende”, ha explicado a Entertainment Weekly recientemente.

Llama la atención que la intérprete sufriese esta especie de acoso online mientras su compañero de reparto Kit Harington (Jon Snow en la serie), no tuvo que lidiar con él. El actor también ha confesado que ha explicado el final de la serie. En su caso, a su mujer, Rose Leslie, a la que conoció durante el rodaje de la serie (ella interpretaba a Ygritte pero ya no está relacionada con el show). “El año pasado le conté a mi mujer cómo acababa, y no me habló durante tres días, ¡aunque ella me lo había preguntado!”, explicó Harington en una entrevista radiofónica. Sin embargo, Jon Snow no contó con un alud de menciones en su contra, como sí pasó con Sansa. “La gente ama a Kit Harington, él no puede hacer nada mal”, ha dicho una diplomática Turner en su entrevista. “¡Es el príncipe del pueblo!”.