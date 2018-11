¿Sexualizar a niñas? Kim Kardashian o la locura de retocar a sus hijos en redes

Que Kim Kardashian y sus hermanas editan su imagen para parecer más delgadas en redes no es ningún secreto. A nadie le sorprende la deformación de la realidad que tienen las integrantes de su familia a la hora de exponerse al mundo. Las Kardashian insisten en parecer más altas, con cintura de avispa y voluptuosas de lo que son en realidad. Pero no se libra nadie. En esta alteración visual del cuerpo femenino también participan hasta los ángeles de Victoria’s Secret. Así lo prueba diariamente la cuenta de culto en la industria de la moda, @celebface, conocida por sus ‘antes y después’ de las fotos reales y las que suben a sus cuentas modelos que quitan la respiración. Evidencias de que en esta cultura del culto a la imagen, hasta modelos como Jourdan Dunn o Elsa Hosk –elegidas para establecer los supuestos cánones de deseo sexual para la mirada masculina– dudan de sí mismas y deforman su cuerpo para que el mundo las vea con menos cintura o muslo.

A todo esto estábamos acostumbrados. A lo que no, que hasta sus niños y bebés se vean utilizados de esta forma. Hace unos días, la cuenta @fakegirlsf***ya denunció el uso del Photoshop en las imágenes que comparte Kim Kardashian de sus dos hijos. En concreto, acusó a la influencer por antonomasia de haber reducido la barriga de su hija Northwest (cinco años) y haber aclarado la piel de sus dos hijos (North y Saint) en una instantánea que había subido a su Instagram.

Hey @KimKardashian how about you not photoshop your fucking five year old daughter to look skinnier and have lighter skin pic.twitter.com/AxExLDvUYk

— original mads™️ (@devxnnesgames) November 14, 2018