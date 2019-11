De las calles de Corea al armario de Ryan Gosling: cómo la chaqueta del escorpión de Drive se convirtió en un fenómeno

El mono blanco de Alex en ‘La naranja mecánica’, la chaqueta roja de James Dean en ‘Rebelde sin causa’, el albornoz de ‘El gran Lebowsky’ o las zapatillas de Marty Macfly en ‘Regreso al futuro’. Algunas prendas no solo sirven para definir el carácter de los personajes de una película, también terminan por convertirse en iconos que perduran en el tiempo. Cuando se estrenó ‘Drive’, en 2011, Ryan Gosling instuía que su chaqueta con un escorpión bordado en la espalda haría historia. “Siempre he querido interpretar a un personaje que inspirara un disfraz de Halloween. Cruzo los dedos para que sea con este”, contó el actor tras su estreno en el programa de Conan o’ Brien. Vaya si lo consiguió. Dos meses después de ver la luz en los cines, decenas de réplicas de aquella chaqueta comenzaron a comercializarse. Y Gosling, que ya apuntaba maneras tras ‘El diario de Noah’ (2004), acabó reafirmándose como el icono sexual de los primeros años de esta década.

Todo empezó con una chaqueta coreana que Gosling se compró en un viaje. “Comenzó a llevarla durante los ensayos y eso nos inspiró, pero quisimos hacerle algunos cambio”, contaba la directora de vestuario de la cinta, Erin Benach, en una entrevista. Para darle un aire más hipster y simbólico, Benach, Gosling y Nicolas Winding Refn, el director de la película, se fijaron en Scorpio Rising (1963) el corto experimental del cineasta de culto Kenneth Anger sobre la representación de la rebeldía en los años sesenta. “Hicimos entre 15 y 20 modelos hasta que dimos con la definitiva”, explicaba Benach. La segunda fuente de inspiración es una fábula de Esopo, ‘El escorpión y la rana’, que el propio personaje menciona en la película. El escorpión simboliza la inevitable naturaleza salvaje y violenta del protagonista.

Se hicieron 13 chaquetas iguales, y ‘Drive’ se rodó en orden cronológico, entre otros motivos, para que no hubiera fallos de raccord y la prenda fuera adquiriendo el carácter sucio y usado a medida que avanzaba la cinta. Gosling se encargó de elegir el resto de las prendas que utilizó. “Ryan buscaba piezas que con el tiempo se convirtieran en icónicas, que pasasen a formar parte de la historia del cine… Creo que lo ha conseguido porque no para de entrar gente preguntándonos por la camiseta blanca. Obviamente ya no la tenemos, porque nuestras prendas suelen ser piezas únicas, raras.”, contaba a Smoda Christopher loiron, dueño de la tienda vintage Mister Freedom, en Beverly boulevard.

‘Drive’ costó 15 millones de dólares y recaudó 80, pero sobre todo, convirtió a Ryan Gosling en carne de memes y en el hombre con mejores chaquetas del show business. Porque después llegarían la de cuero roja de ‘Cruce de caminos’ (2013) y la de borrego de ‘Blade Runner 2049’, que también dieron que hablar en las redes.