«El tiempo está to lokooo hace 10 minutos me moría de frío y ahora me muero por besarte te quiero bb desbloquéame de to y quítame el alejamiento te encanta llamar mi atención mi celosa te amo jaja». (12 de noviembre)

«Me dijiste k al tercer disco de oro me quitabas el alejamiento jaja te quiero mi celosa si me dejas en visto 20 hadas: morirán de frío esta noche se buena y ten corazón». (12 de noviembre)

«Bb no soy un telescopio pero con mis besos puedo hacerte ver las estrellas quítame la pulsera del tobillo yo se k lo haces por bien mío te amuuu». (13 de noviembre)

En los últimos días, el artista Omar Montes ha insistido en su cuenta de Twitter en escribir mensajes en los que se banaliza el uso de las órdenes de alejamiento, apela al romanticismo para romperlas y utiliza un discurso que culpabiliza a la mujer de los delitos de violencia de género («aunque me hayas metido preso se k lo haces por llamar mi atención te amo mi celosa jaja). Los seguidores del artista, que sigue en el número uno en la venta de sencillos con su colaboración con Bad Gyal (Alocao) y cuenta con una elevada viralización de sus tuits, han mostrado su malestar por la deriva de normalización y romantización de la violencia de género en su cuenta.

Pa hacer dinero hay k tener ganas… como las ganas k yo te tengo a ti bb aunque me hayas metido preso se k lo haces por llamar mi atención te amo mi celosa jaja si no lees esto 20 pececitos se ahogarán hoy tqtqtq — Omar Montes (@omarmontesSr) November 13, 2019

Omar Montes se dio a conocer en 2013, cuando se convirtió en uno de los pretendientes de Lola Ortiz en el programa de Telecinco Mujeres Y Hombres Y Viceversa. Lleva años haciéndose un hueco en el mundo de la música y ha combinado su paso por los platós de televisión mientras mantuvo relación con Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja: fue participante de GH VIP 6 y tuvo su propio reality, La vida mártir. A la espera de participar en Supervivientes, Montes bromea sobre las órdenes de alejamiento en sus redes (les añade un jaja para suavizarlo) mientras en la vida real ha estado a punto de afrontar una impuesta por su expareja y madre de su hijo.

El pasado 8 de octubre, Montes tuvo que acudir al Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Madrid para prestar declaración. Al parecer, y según informaba Semana, su expareja había tomado medidas por la recepción de varios mensajes a través de su teléfono móvil con insultos y amenazas. La citada publicación aseguró que el juez no vio oportuno emitir una orden de protección en favor de la mujer ya que creía que no existía «riesgo». La denuncia se sumaba a las denuncias de agresión emitidas por una fan contra el artista.

Mientras otros artistas del reggaeton como Bad Bunny lanzan himnos contra la violencia machista (Solo de mí), la normalización y banalización de la violencia de género, apelando hacia cierto falso romanticismo para glorificarla en redes sociales por parte de los más jóvenes es uno de las mayores problemáticas sociales.El 33% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, es decir, uno de cada tres, considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias controlar los horarios de sus parejas, impedir que vean a sus familias o amistades, no permitirles que trabajen o estudien o decirles lo que pueden o no pueden hacer, según un estudio del CIS de 2015. En el foro Educación y prevención de la violencia de género, la directora de estudios del Congreso de los Diputados y exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, evidenció que las jóvenes denuncian menos las situaciones de violencia, ya sea física, psicológica de control o emocional y mostró la dicotomía de hoy en día: «tienen mucha más conciencia sobre el feminismo, pero luego están más sexualizadas». A su juicio, parte de la investigación para entender qué está pasando debería pasar por «cuantificar casos y analizar la industria cultural». Una industria en la que el número uno de ventas en sencillos, como Omar Montes, añade risas juguetonas en sus redes cuando apela al romanticismo para romper con órdenes de alejamiento.