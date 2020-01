Por qué no deberías salir nunca de casa con el pelo mojado

Es un gesto de lo más habitual: después de haber lavado el pelo no queda tiempo para secarlo. Los minutos por la mañana son oro así que no importa que hayamos usado un champú micelar o uno de lujo: un moñito alto o un peinado hacia atrás solucionan la papeleta, no en vano es un look clásico que firmas de lujo como Prada llevan desde 2013 explorando. Cuando nueve horas después regresamos a casa y descubrimos que el cabello sigue aún húmedo, una misma sensación nos asalta a todas: no ha sido una buena idea.

¿Qué ocurre cuando dejamos el pelo mojado durante horas?“La humedad es amiga del origen de posibles hongos, algo que aumenta si no hay espacio para que desaparezca. Cuando hacemos un moño y lo mantenemos todo el día la zona no respira. Generamos un cúmulo de humedad que no permite transpirar ni al cuero cabelludo ni a cada vello individual. Los hongos son solo una manifestación, pero también se puede producir una debilitación de la melena porque se congestiona, afectando a la salud de cada folículo piloso, que es, de alguna manera el gancho que permite a nuestro pelo mantenerse bien adherido al cuero cabelludo”, nos explica Natalia Guerrero, directora técnica de RevitaLash Cosmetics. “Igual que no salimos con la ropa o el rostro mojados, tampoco lo deberíamos hacer con nuestro cabello”, asegura.

La humedad prolongada durante horas provoca que se deteriore le membrana celular de cada cabello, responsable del brillo y la fortaleza del pelo. Pero más allá de la mera cuestión capilar existe la creencia de que un cabello mojado durante horas es capaz de provocar un catarro, cosa que en plena epidemia de gripe resulta alarmante. ¿Es esto cierto? No del todo. Lo que ocurre es que cuando llevamos el pelo húmedo, nuestra barrera inmunológica puede verse afectada y es más probable que si nos cruzamos con un virus de a gripe acabemos contrayéndola.

¿Y si lo dejamos secar de noche? ¿Es cierto que se decolora? “El cabello mojado es más frágil y la humedad, en general, puede dar lugar a malos olores. Además, el pelo podría adquirir formas indeseadas y, si no estás en verano, es muy probable que termines cogiendo un resfriado. Dormir sobre una almohada mojada tampoco es demasiado cómodo, ni lo más agradable, no creo que sea un buen hábito. Como mínimo, recomendaría retirar el exceso de agua y secarlo casi por completo” opina el reputado estilista Eduardo Sánchez.

Dejar el cabello húmedo durante horas no parece ser la mejor manera de cuidarlo, pero si se retira adecuadamente el exceso de humedad y se le deja respirar, no debería afectar al color. Así lo confirma Quique Sánchez, estilista y fundador de Espacio Q en Madrid. “Respecto a la coloración, no influye en nada. De hecho, nosotros recomendamos secarlo de manera natural porque resulta menos agresivo si quitamos la humedad con una toalla”, apunta.

Así lo secan los profesionales

Lo primero es tener un buen secador, nos explica Eduardo Sánchez. “Ahora hay muchos: Dyson, Rowenta, GHD… las marcas han ido sacando modelos fantásticos para controlar el exceso de calor y la agresión de este sobre el cabello. Lo más recomendable es secarlo a temperatura media para evitar una sobreexposición al calor”, añade. “También pre-secar el cabello (sobre todo el liso) antes de utilizar el cepillo para que este resulte lo menos agresivo posible. Si se busca un efecto más natural que el de un secado profesional se puede quitar el exceso de agua con un peine de dientes anchos y dejar que la melena se seque al aire”, añade Sánchez.

Aunque el look del pelo mojado sea un favorito recurrente en la industria de la moda, los expertos apuntan en otra dirección: “El pelo se debería secar, como máximo, 30 minutos después de haberlo lavado. La humedad, sobre todo en grandes melenas, lo primero que hará es bajar la temperatura corporal, con lo que hay un mayor riesgo de caer en resfriados. Además, cuando no dejamos transpirar al cabello este sufre su propio proceso de congestión: igual que debemos dejar que la piel respire tras el maquillaje, con el vello debemos hacer lo mismo para evitar que se debilite a medio o largo plazo”, recomienda Natalia Guerrero. Sin frotar y con una toalla, la técnica de los expertos es también la más sencilla. “Después, si utilizamos secador, es mejor siempre optar por una temperatura media. Un exceso de calor puede producir también una debilitación capilar, que se queme, que se desequilibren los folículos y que surja y una aceleración de la circulación en esta región, provocando que generemos más sebo y nuestra melena adquiera una textura grasa”, añade Natalia Guerrero.

¿Me lo vuelvo a lavar? En principio, no parece necesario. “Habitualmente el cabello se seca de manera natural en un plazo de unas tres horas, dependiendo de si lo llevamos suelto o recogido, etc. En cualquier caso, si lo hemos dejado húmedo todo el día, no es necesario volver a lavarlo ya que en cuestión de higiene estará bien, solo se trata de un problema de saturación de humedad. Si se quiere volver a lavar es más por un tema estético, ya que si el cabello no se seca al instante suele ser más difícil de domar”, opina Natalia Guerrero.

Las consecuencias más evidentes de un cabello empobrecido por no secarlo bien son la pérdida de la luminosidad, el debilitamiento de las fibras y un menor volumen. “En ese caso es necesario acudir a fórmulas que devuelvan la salud al cabello desde el origen del folículo hasta la punta de cada mechón. Recomiendo, por ejemplo, RevitaLash Volume Enhancing Foam, una espuma que engrosa el cabello que ya tenemos permitiendo que parezca más voluminoso, al tiempo que reactiva la actividad de aquellos folículos pilosos que siguen activos pero estaban hibernando. Funciona gracias a un complejo patentado denominado como BioPeptin Complex, que mejora el brillo, el cuerpo y la elasticidad de cada pelo, acondicionando también el cuero cabelludo”, añade Guerrero.