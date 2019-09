El club de los cinco

Cualquiera de los incunables ochenteros firmados por John Hughes (Todo en un día, La chica de rosa, Dieciséis velas) es un visionado más que pertinente para elevar el ánimo de cualquiera pero la reunión de este grupo de inadaptados en un aula de castigo del instituto continúa siendo la joya de la corona. Imposible no acabar cantando los coros del estribillo del (Don´t you) Forget About Me de Simple Minds.