Ocasio-Cortez acorrala a Mark Zuckerberg en un interrogatorio de máxima tensión ‘millennial’

La tensa conversación entre la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el fundador de Facebook Mark Zuckerberg ha traspasado la información política para colarse entre las conversaciones ‘milleannials’ en redes sociales. Tiene su lógica teniendo en cuenta que él es el empresario joven más más poderosos del mundo. Y ella, la política millenial con más proyección de Estados Unidos.

En el interrogatorio, que ha dado lugar a cientos de memes, la demócrata ha acorralado al multimillonario al preguntarle directamente sobre si se pueden publicar anuncios políticos con consignas falsas sin que haya ningún tipo de procedimiento o protocolo de control que lo evite. Ocasio-Cortez se mostrado muy clara y muy rápida con sus cuestiones, lo que ha hecho que muchos usuarios de Twitter celebren la seguridad con la que ha querido ir desmontando las divagaciones, muchas veces poco convincentes, con las que Zuckerberg trataba de hacerle creer que desde la red social hace lo correcto. Uno de los momentos más comentados ha sido cuando Ocasio-Cortez, que respalda la candidatura de Bernie Sanders, ha puesto en duda los mecanismos de control de veracidad de los anuncios de Facebook.

–»¿Podría publicar en las primarias anuncios en Facebook destinados a usuarios republicanos diciendo que votaron a favor del Green New Deal»? Lo que quiero decir es que si no hacéis un fact-checking a vuestros anuncios… Estoy tratando de entender cuáles son los límites y lo que es justo», dijo Ocasio- Cortez.

– «Congresista, no tengo la información ahora mismo en mi memoria, pero pienso que probablemente», contesto Zuckerberg.

– «Puedes ver el problema que existe al tener una falta total de comprobación de datos reales en los anuncios políticos», le espetó la demócrata.

Zuckerberg visiblemente nervioso contestó: «Congresista, pienso que mentir es malo y que si vas a poner un anuncio que contiene una mentira eso está mal. Eso es diferente a estar en nuestra posición, lo correcto es prevenir a sus constituyentes o los que se presentan a las elecciones de mentir».

Aquí puedes ver el interrogatorio completo. Cinco minutos y 29 segundos de máxima tensión en los que no queda nada claro que Mark Zuckerberg esté trabajando para convertir a Facebook en una red social más transparente y justa.

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no."

Complete exchange between @RepAOC @AOC and Mark Zuckerberg at today's House Financial Services Cmte hearing.

Full video here: https://t.co/heT7Psnlp1 pic.twitter.com/0iiWtfU5gQ

— CSPAN (@cspan) October 23, 2019