«Noté la decepción de mi madre»: las lágrimas de Elizabeth Warren al explicar a una adolescente cómo encontrar su propio camino

Elizabeth Warren, senadora de izquierdas y aspirante en las primarias demócratas a convertirse en candidata a las próximas elecciones presidenciales en EEUU, ha logrado emocionar a sus millones de seguidores con una respuesta sincera a una pregunta de una adolescente que ha querido saber «si alguna vez había sentido que no era aceptada». En solo un minuto y 44 segundos la demócrata ha elaborado un discurso muy personal sobre la aceptación en el que ha rememorado su relación con su madre, que no siempre vio con buenos ojos las decisiones que su hija iba tomando.

I was asked at a town hall “if there was ever a time in your life where somebody you really looked up to maybe didn’t accept you as much?” Here’s my answer: pic.twitter.com/ariYPwvWQr — Elizabeth Warren (@ewarren) December 2, 2019

– «Me gustaría saber si alguna vez en tu vida has sentido que alguien a quien admiras no te acepta del todo y cómo has afrontado esta situación», ha preguntado la niña.

– «Sí. Mi madre y yo teníamos visiones muy diferentes sobre cómo construir un futuro. Ella quería que yo me casase bien. Y yo realmente lo intenté, pero simplemente no funcionó. Y llegó el día en el que tuve que llamarla y decir: ‘Esto se ha terminado. No puedo más’. Pude escuchar la decepción en su voz. Yo sabía lo que pensaba sobre ello. Pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Y, a veces, tienes que hacer lo que sientes dentro (apunta al corazón) y esperar que quizá el resto de el mundo te apoye. Y quizá lo hagan o quizá no. Pero la verdad es que tú tienes que cuidarte a ti misma primero y hacerlo. Dame un abrazo», dijo la demócrata visiblemente emocionada y con la voz entrecortada.

Elizabeth Warren se refiere a su clásica boda con solo 19 años con Jim Warren, un ingeniero de la NASA con el que tuvo dos hijos. La pareja se divorció tras 10 años de matrimonio. En 1980 la senadora se casó por segunda vez con Bruce Mann, aunque decidió no cambiarse el apellido, una decisión muy valiente en los 80 puesto que en Estados Unidos todavía hoy la mayoría de las mujeres adquieren el apellido de su marido. Además, en otro acto inusual para la época, fue ella quien le pidió matrimonio. Warren y Mann continúan casados y recientemente la senadora hizo pública una felicitación de aniversario en Twitter.

It made me think about my family, too, how my mother would work her grocery list to squeeze out every last nickel. In that moment, I knew Bruce and I would be bound to each other forever. And when I proposed to him, he said yes. Happy anniversary, Bruce! I love you. pic.twitter.com/FCBK42Xic6 — Elizabeth Warren (@ewarren) July 12, 2019

Esta no es la primera vez que Warren habla de su vida personal y de su familia en la campaña. Como cuenta Amanda Mars en esta noticia, la demócrata suele sacar el tema de su madre a relucir. Según Mars, «muchos mítines y charlas de Elizabeth Warren arrancan con su historia familiar. Cuando tenía 12 años, su padre sufrió un grave ataque al corazón que le retiró del mercado laboral y estuvieron a punto de perder la casa. La madre, que nunca había tenido un empleo, se puso a trabajar a los 50 años como operadora de teléfono, con el sueldo mínimo, pero salieron adelante».

Para la senadora la historia de su madre “es también una historia de Gobierno, porque cuando era niña, un trabajo a tiempo completo con sueldo mínimo pagaba la hipoteca y ponía comida en la mesa. Hoy un trabajo así no es capaz de sacar a una mujer y a un bebé de la pobreza… ¡Eso está mal! ¡Y por eso estoy en esta lucha!”.

La batalla demócrata para ser el próximo candidato a las elecciones y enfrentarse a Trump continúa. Hasta el momento el ex vicepresidente Biden encabeza las encuestas, seguido de la senadora Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Pete Buttigieg. Pero la conexión de Warren con la gente, es una líder cercana y con una gran capacidad comunicativa, hace que muchos la comparen con la carismática Alexandria Ocasio-Cortez y empiecen a especular con la posibilidad de que se produzca un ‘sorpasso’ y finalmente sea la candidata que plante cara a los republicanos en las elecciones del 3 de noviembre de 2020.