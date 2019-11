"Me gusta viajar, pero me gusta hacerlo como me enseñó alguien a quien quiero mucho: no pasando por los lugares, sino dejando que los lugares pasen por mí", apunta Natalia Ferviú. Porque hay muchas formas de emprender una aventura y a la estilista le gusta hacerlo en profundidad. "Conocer su música, su gastronomía, su artesanía, su gente... Soy fan de los mercados y los mercadillos. Trato de hacer planes de la gente local y me gusta visitar lugares de culto, me impresionan mucho". En este episodio, el último de la serie Natalia loves Pandora, la canaria nos habla, a partir de las joyas de la firma, de los viajes que le han cambiado la vida y los lugares a los que a menudo regresa. Algunos de forma espontánea, otros sin necesidad de moverse. Y como broche final a esta aventura, todas las piezas de Pandora que ha seleccionado Natalia Ferviú están disponibles en las tiendas de Pandora bajo el mismo lema, #NatalialovesPandora.

Ferviú no siempre necesita coger un avión o montarse en un barco para emprender un viaje. Las canciones de Laid Back y Leonard Cohen la sientan directamente en el coche de sus padres, en esos trayectos cotidianos que hacían en familia, mientras ella se entretenía absorbiendo el paisaje a través de los cristales. Otras veces se transporta en sueños, como en esta ola gigante que la lleva a su Canarias natal y a esas playas que le producen tanta paz. Y la mayoría, lo hace a través de la moda: con un vestido brocado, como el que llevaría alguna chica fascinante de alguna dinastía china, o con unos pendientes únicos, como los que ha creado uniendo los colgantes O Pandora, con tantas historias todavía por escribir.

A menudo suele viajar en el tiempo a través de las joyas: de la infancia a la adolescencia, de su hogar a rincones de otra época. "Mi madre tiene un juego muy delicado de pendientes y anillo con unos pequeños rubíes, que mi padre le regaló. Recuerdo abrir esa cajita de terciopelo azul cuando era niña y alucinar", recuerda. Quizá ahí nació también su fascinación por los anillos. Con muchos brillantes, como el anillo Shine líneas brillantes de Pandora o el anillo Pandora Shine Deseo Tiara; o más discretos, como el anillo plata de ley Gotas Brillantes de Pandora o el anillo Pandora Rose Deseo Brillante. Y así, adornando sus manos, como lo haría Janis Joplin o Nina Hagen, es como consigue entrar en festivales y clubs que ya no existen pero que conoce de memoria.

Los viajes de Natalia Ferviú, como ella misma, se dejan a la suerte y a la espontaneidad. "Me gusta improvisar, odio los viajes guiados y andar cargada. Suelen presuponer que por ser estilista voy a aparecer con los baúles de la Piquer, y nada más lejos de la realidad. Si puedo, viajo con mochila", bromea la estilista. Fue así, de forma improvisada como conoció un sitio paradisíaco, Guna Yala, que le cambió para siempre la vida. "Estaba con unos amigos en Ciudad de Panamá y alguien nos habló del archipiélago. No nos lo pensamos dos veces. Acabamos en una isla, de las 365 que son, con una familia indígena, aprendiendo de sus costumbres y de la naturaleza. El viaje de vuelta en lancha me lo pasé llorando porque no me quería marchar. Es un recuerdo frecuente que me da mucha paz. Varias veces he pensado en volver, pero no sé cómo seguirá aquello. Cuando estuvimos era prácticamente virgen, pero hace poco vi que rodaron allí algunas escenas de la tercera temporada de La Casa de Papel, así que..."