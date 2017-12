Mira Sorvino o cómo Weinstein hundió la carrera de una actriz oscarizada

Hasta ahora, se entendía por “lista negra de Hollywood” a la que operó desde mediados de los cuarenta hasta los sesenta, cuando decenas de guionistas y profesionales de la industria quedaron marginados –algunos siguieron trabajando de manera clandestina, sin recibir un crédito en las películas– por negarse a declarar si habían pertenecido o no al Partido Comunista. Antes de que acabe 2017 habrá que añadir otra lista negra a la historia del cine, la de las actrices cuya carrera se hundió por no ceder al chantaje sexual de Harvey Weinstein.

La sospecha de que eso había ocurrido estaba ahí desde que se destapó el caso. Mira Sorvino aludió al tema en el artículo de Ronan Farrow en el New Yorker en el que dio a conocer su historia. “Pudo haber otros factores, pero definitivamente sentí que me aislaban y que mi rechazo a Harvey tenía algo que ver con eso”, dijo, hablando de su propia carrera. Su acoso sucedió en 1995, en el pico de su popularidad, cuando acababa de rodar Poderosa Afrodita de la mano de Weinstein y de otro creador hoy cuestionado, Woody Allen, y por la que ganaría un Oscar como Mejor actriz de reparto. Desde entonces, ha aparecido muchas veces en artículos y galerías como ésta, dedicada a los one hit wonders, los actores que, como las bandas tienen un solo éxito y luego desaparecen. “Había sido señalada como próximas grandes estrellas y tuvo un periodo breve de éxito en taquilla pero Sorvino pronto desapareció de los focos. Aunque todavía trabaja, se dedica sobre todo a hacer TV movies y películas que van directas al mercado del vídeo”, decía el texto de 2014. Ahora sabemos por qué.

Peter Jackson relató hace unos días cómo Miramax, la empresa de los Weinstein, le disuadió de incluir a Mira Sorvino y Ahsley Judd en la trilogía de El señor de los anillos. “Recuerdo que nos decían que eran una pesadilla para trabajar y que teníamos que evitarlas a toda costa”, dijo el director neozelandés. “Debía ser 1998. En ese momento, no teníamos motivo para cuestionar lo que nos decían pero visto ahora me doy cuenta de que era una campaña de desprestigio en pleno apogeo”. El realizador también se refirió a los Weinstein como “mafiosos de segunda fila”.

Sorvino, cuyo último trabajo fue en la serie Spy Kids: Mission Critical, reconoció que al oír las palabras de Jackson rompió a llorar. “Ahí está la confirmación de que Harvey Weinstein descarriló mi carrera, algo que sospechaba pero de lo que no estaba segura”, escribió en Twitter. Y añadió: “Gracias, Peter Jackson, por tu honestidad. Me duele el corazón”.

Just seeing this after I awoke, I burst out crying. There it is, confirmation that Harvey Weinstein derailed my career, something I suspected but was unsure. Thank you Peter Jackson for being honest. I’m just heartsick https://t.co/ljK9NqICbm

— Mira Sorvino (@MiraSorvino) December 15, 2017