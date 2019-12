Elsa

Quizá la mayor prueba de la influencia de la reina del hielo en la última década sea el hecho de que en 2015 Elsa volviera a las listas de los nombres más usados para bebés en Estados Unidos después de 97 años sin ser tendencia. A pesar de que muchos siguen esperando que se convierta en el referente LGTB definitivo, su mensaje de sororidad, superación y su Let It Go consiguió calar como pocas películas animadas lo hicieron antes.