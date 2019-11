Maria del Mar Bonet, la gran dama de la ‘canço’ catalana rescatada por el indie, llega al cartel del Primavera Sound

En la lista de diez nombres que ha avanzado la organización del Primavera Sound, entre los que se incluye el retorno de Bikini Kill y Pavement o la actuación de Chromatics, Lorena Alvárez y la Favi, la inclusión de una artista ha causado cierto revuelo en la red: Maria del Mar Bonet ofrecerá un concierto en el Auditori en la próxima edición del festival, que se celebrará entre el 4 y el 7 de junio en Barcelona.

La apuesta por la cantautora mallorquina en la edición que marcará el 20 aniversario del certamen sigue ligeramente la estela de esos nombres llamados a generar cierta expectación en las redes por una supuesta descontextualización con la escena actual, como pasó con el concierto de Los Chichos en la edición de 2016, pero nada más lejos de la realidad.

La mallorquina vive desde hace unos meses un particular revival ageneracional y sin fronteras en lo musical. La banda Manel ha sido la primera en reivindicarla, cuando la convirtieron en trending topic el pasado mes de septiembre al samplear su voz en Per la bona gent, el sencillo que adelantaron para su homónimo último trabajo, una mezcla de hip hop y cançó que no dejó indiferente a nadie y que provocó un buen surtido de opiniones polarizadas en la red. Fue en ese tema donde trasladaron a la electrónica los versos de la popular pieza Alenar, un clásico del repertorio de la mallorquina de 1977.

El revival de la ‘cançó’

Revisitar a Maria del Mar Bonet y la ‘cançó’ no es un caso aislado. Hace unos días se lanzó Sota el firmament. A Salvat Papasseit (ed. Viena), donde sesenta músicos han grabado de 17 canciones con nuevas versiones de los poemas de uno de los poetas favoritos de la ‘Nova cançó’. Nuevos sonidos para recordar a aquellos ilustres que desde el grupo Els Setze Jutges transformaran la cultura de la sociedad catalana. Maria del Mar Bonet se unió en diciembre de 1966 (su hermano mayor fue el primer balear admitido) y con su particular visión se convertiría en emblema de la ‘Novíssima Cançó’.

El movimiento independentista también ha recurrido a la artista para simbolizar su causa: el día del 1-0, la artista fue recordada cuando se recuperó y cantó su tema Què volen aquesta gent?. «Un país que siente que puede ser independiente», contestó a Miquel Jurado en El País cuando fue preguntada por este particular revival de su tema protesta.

Ha llovido mucho desde su primer recital en la mítica Ovella Negra de Barcelona, más de medio siglo en el que la artista se abrió a los sonidos mediterráneos (incorporó los sonidos argelinos por la influencia que le causó escucharlos de niña en la radio) y hasta ha musicado sus impresiones de Cuba en Ultramar, su último trabajo. Inmersa en su gira 50 anys d’escenaris, que cerrará en un concierto en Palma el próximo 15 de enero, la artista volverá a los escenarios del Primavera Sound en un inesperado show para celebrar su 20 aniversario.