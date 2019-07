La elegante despedida de Shakira a Fernando de la Rúa, su ex suegro

La cantante colombiana Shakira ha compartido un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram para despedirse del que durante una década años fue su suegro, Fernando de la Rúa, el ex Presidente de Argentina, fallecido ayer a los 81 años de edad.

Antonio de la Rúa y Shakira fueron novios durante casi una década. Cuando se produjo la ruptura, en 2010, ambos quisieron hacer ver a la prensa que se trataba de una separación amistosa pero solo hizo falta que pasara un año para que trascendiese que esa armonía no estaba del todo basada en hechos reales.

El hijo del ex Presidente de Argentina demandó a la cantante solo un año después para reclamarle la parte económica que él aseguraba que le correpondía por haberla ayudado a construir su carrera. Por esos méritos, él exigía a la artista el 18 por ciento de su patrimonio. Aunque finalmente el litigio no prosperó, la confrontación pública entre ambos fue dura, ya que los abogados de ella se vieron obligados a airear que Shakira contraró a De la Rúa como asesor en 2005 “a petición suya”, incluso “a pesar de que carecía de experiencia o conocimientos en el sector de la música”. Según los documentos, la cantante accedió a la petición de su pareja porque “estaba desempleado” tras la dimisión de su padre, Fernando de la Rúa como presidente.

Ayer, la cantante decidió dar una muestra pública de buena relación, apoyando a la familia desde sus redes sociales.

“Fernando querido, te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero, amigo”, ha escrito la cantante en Instagram.

Shakira y su ex pareja, Antonio de la Rúa, se conocieron en el año 2000 en Argentina, donde la cantante se encontraba promocionando un disco. Desde entonces, Antonio de la Rúa se dedicó a acompañar a la artista en el plano personal y también en el profesional. Shakira aseguró en varias entrevistas que Antonio de la Rúa era el hombre de su vida.