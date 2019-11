Este abrigo es la última prenda que Jane Fonda comprará en su vida

Si hay una estrella del cine cuyo compromiso con las causas sociales está fuera de toda duda esa es Jane Fonda cuya carrera activista se remonta los días de la Guerra de Vietnam y llega intacta hasta hoy. Su última cruzada es el cambio climático por eso todos los viernes desde hace cinco semanas se manifiesta frente al Capitolio, en Washington. Lo hace siempre con un abrigo rojo que se ha convertido ya en el símbolo de su particular lucha.

Y ese abrigo es el icono que ha escogido para representar también su lucha contra el consumo desaforado. De hecho, ha anunciado que esa será la última prenda de ropa que se compre. «¿Véis este abrigo? Necesitaba algo rojo, salí y encontré este abrigo en oferta. Es la última prenda que voy a comprar», gritó en una de sus últimas protestas en Washington. «Realmente no necesitamos seguir comprando. No debemos buscar comprar nuestra identidad. No necesitamos más cosas». En concreto, esta prenda la compró en Neiman Marcus. Lo adquirió en rebajas y le costó 500 dólares.

La industria textil es responsable del 20 % de los vertidos tóxicos en el agua del planeta y se estima que, si la tendencia de la moda rápida sigue evolucionando al ritmo actual, en el año 2050 podría ser responsable del 26 % de las emisiones mundiales del CO2.

En esta última hondada activista contra el cambio climático llamada “Fire Drill Fridays” en la que también han tomado parte actrices como Rosanna Arquee o Catherine Keener, Fonda ha sido detenida en tres de estas ocasiones por situarse en zonas donde están prohibidas las manifestaciones. Estas detenciones no preocupan a la veterana actriz en absoluto: «Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege […] Tengo 81 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan.

A lo largo de su vida Fonda ha protestado también contra las armas nucleares, la guerra de Irak, la violencia de género y el conflicto palestino. Ahora es el turno del cambio climático. Ella asegura que la ha inspirado para dar este giro Greta Thunberg.