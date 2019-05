La música está en el ADN de todo lo que vestimos, por eso no resulta extraño que los festivales se hayan convertido en una auténtica pasarela de moda y surjan alianzas tan inspiradoras como la de Pull &Bear y Primavera Sound. Un proyecto multidisciplinar que va más allá de la ropa o los simples patrocinios, para diluir las barreras entre cultura, estilo y ecología. Bajo el concepto [In between], esta unión anticipa el futuro más inmediato de la música y la moda: ecléctica, inclusiva y, sobre todo, sostenible. El espíritu de una generación abierta a distintos estilos musicales y comprometida con el mundo que les rodea.

El cambio de mentalidad ya lo adelantaba el festival el día que reveló el cartel de esta edición. La normalidad a la que hacía referencia con el slogan The new normal era precisamente lo diferente. Un alegato a favor de la inclusión -con gran presencia de artistas femeninas-, y la diversidad de géneros, desde el indie al reggaeton. Por eso, la dualidad también define esta propuesta en conjunto, desde el empeño de crear un espacio sin etiquetas, en donde nadie queda fuera y todo lo diferente suma, hasta el diseño de una colección de ropa y accesorios de estilo urbano y unisex. Además, el escenario Pull&Bear se convierte este año en uno de los dos principales del festival por donde pasarán algunos de los grandes cabezas de cartel de esta edición, entre los que cabe destacar a Rosalía, Tame Impala, Janelle Monáe, J Balvin o Erykah Badu.

La sostenibilidad, el gran debate que marca la agenda pública, también determina el carácter del festival. Como resultado, este año el Primavera Sound se tiñe de verde. Su icónica entrada de hormigón se va a transformar en Pull&Bear Garden, un jardín arbolado para que los asistentes descansen entre los conciertos o recarguen sus móviles. Por otro lado, firma y festival reafirman su compromiso ecológico con una plataforma interactiva para reciclar las botellas de plástico PET. Un gesto sencillo con el que los usuarios no solo contribuirán a la causa medioambiental, también podrán ganar abonos para la próxima edición o camisetas serigrafiadas con tintas ecológicas. Pull&Bear trasladará todo el plástico recogido a una planta especializada para darle una nueva vida y transformarlo en poliéster reciclado. Con este nuevo tejido harán su colección más especial: las próximas líneas PSxPULLANDBEAR, en donde habrán intervenido tanto las dos firmas involucradas como los asistentes de esta edición.

Por primera vez, y uniéndose al resto de acciones vinculadas al compromiso medioambiental iniciadas desde hace años por el festival, Primavera Sound sustituirá los vasos de plástico por vasos retornables de pilopropileno. Una iniciativa conjunta con Pull&Bear y Heineken que no solamente es respetuosa con el medio ambiente, sino que quiere hacer un guiño a los y las asistentes más fieles del festival: con 19 modelos diferentes, uno por edición realizada, cada uno de ellos recordará la historia del festival cartel a cartel.

La actual colección #PSxPULLANDBEAR también comparte ese espíritu comprometido y desprejuiciado de la acción. La mayoría de las prendas llevan el sello Join Life, garantía de que se han confeccionado de forma respetuosa con el medioambiente, empleando en muchos casos tejidos como el algodón orgánico y el poliéster reciclado. Con la música como hilo conductor, el resultado es una colección de marcado carácter urbano. Hay cazadoras denim, chubasqueros, sudaderas y camisetas de estampado tie-dye y detalles flúor. Dos de las grandes tendencias de la temporada.

Tampoco falta el culto al logo. El emblema creado en exclusiva para el sello Primavera Sound Pull&Bear protagoniza las prendas unisex de la colección, símbolo del espacio que ambos quieren crear: un lugar de encuentro para las nuevas generaciones, jóvenes que apuestan por la música, el streetwear y la naturaleza. También la selección de accesorios es tan urbana como práctica: mochilas, riñoneras, gorros o calcetines. Una línea con detalles reflectantes y muchos bolsillos funcionales.

Las prendas de la colección estarán disponibles en la Pop-up store de la firma en el recinto. Un espacio con máquinas de autocobro para agilizar las compras y donde también se situará un punto de recogida de ropa, para aquellos que quieran darle una segunda vida a sus prendas. También los jóvenes protagonistas de Stranger Things, Finn Wolfhard y Sadie Sink, visitarán el espacio en calidad de embajadores. Quién mejor que ellos para encarnar este espíritu de cambio y dar la bienvenida a la generación Z.