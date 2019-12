El truco infalible para envolver regalos que ha sorprendido a ocho millones de personas

Un gesto tan simple como girar el objeto en perpendicular ha fascinado a los usuarios de Twitter. Desde hace unos días, un tuit en el que se observa cómo envolver un objeto rectangular cuando pensamos (erróneamente) que no nos llega el papel de regalo se ha convertido en el fenómeno de las Navidades y nueva anécdota que sacar a la palestra en la mañana del 25 de enero o el día de Reyes.

El lunes por la mañana, la cadena de librerías británica Waterstones tuiteó un vídeo con un truco para envolver objetos cuando andas escaso de papel. El efecto fue instantáneo con los usuarios. Al parecer, muchísima gente parece estar avergonzada ante el hecho de no haber descubierto este truco con anterioridad: si no te llega el papel para un objeto rectangular –como un libro o un aparato electrónico–, gíralo en diagonal (en el centro del papel) y comprobarás que se envuelve sin problemas:

This is a public service announcement 🎄 📚 🤓 pic.twitter.com/vCYELqyVQa

El truco se ha convertido en auténtico fenómeno viral: «Trabajé en una librería 3 años, envolví casi un millón de libros y no sabía nada de esto», tuiteó una persona. «Como entusiasta en esto de envolver regales, esto me estalla la cabeza ahora mismo», apuntó otra.

El vídeo en realidad pertenece a la cuenta Blossom, que produce clips con trucos de todo tipo. Está extraído de este clip en el que se ofrecen otros interesantes trucos como colocar cinta adhesiva en el interior para facilitar la apertura, poner lazos con forma de asa, convertir una bolsa en un regalo sin necesidad de envolverlo o colocar el papel con espacio para una tarjeta de felicitación. Ocho millones de visionados dan la razón y tienen claro cómo envolver los regalos estas Navidades.

Wrapping gifts got a whole lot easier with these clever ideas! pic.twitter.com/sP4MXhpBBu

— Blossom (@BlossomHacks) December 14, 2019