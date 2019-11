El secreto para conseguir ‘ese algo’ de Luis Figo y Helene Svedin

«No es necesario llenar tu armario de cosas caras o de grandes diseñadores. Todo lo que necesitas es una prenda que te distinga, la que vas a a usar cuando necesites sentirte fuerte». Este es uno de los consejos que apunta la influencer Caroline de Magritte en su libro Cómo ser parisina estés donde estés, una especie de guía para conseguir ese anhelado je ne sais quoi de las francesas. Ese ‘algo’ que nadie consigue definir, pero todo el mundo reconoce a simple vista. Porque va más allá de un estilo natural o desenfadado. Se trata de carisma, actitud, personalidad… un todo que de alguna manera se acaba reflejando en la ropa. Tampoco es necesario ser francesa para encarnarlo.

Tiene ese algo es precisamente el título de la nueva campaña de Cortefiel, una invitación abierta a celebrar todo aquello que te atrae por su particular magnetismo. Desde ese flechazo a primera vista, ya sea con una persona o una prenda, a esos detalles que con el tiempo la hacen tan especial. Y quién mejor para materializar ese magnetismo que una pareja como Helene Svedin y Luis Figo. Ella, modelo e icono de estilo, es el epítome de la sencillez y la cercanía. Una mujer que lleva más de veinte años entre diseñadores y pasarelas y ha conseguido mantenerse fiel a su estilo femenino y atemporal. Él, leyenda del futbol portugués, es uno de los hombres más elegantes, tanto a nivel estético como a la hora de derrochar simpatía y educación.

«Unos amigos tenían una agencia y ella trabajaba allí. La primera vez que la vi fue en un restaurante, y aunque no empezamos ahí a salir, me gustó porque tenía ese algo», recordaba Figo recientemente en El Hormiguero. La pareja, que lleva casi veinte años juntos y tienen tres hijas, encarna la aventura que supone una relación tan larga como la suya (sobre todo en tiempos de Tinder) en la que vas descubriendo por qué esa persona es tan especial. Desde esos rasgos físicos que primero llaman la atención a todos los elementos que componen su personalidad y solo se conocen a medida que va surgiendo la intimidad. Por eso el editorial de la campaña refleja esa cotidianeidad, la vida de la pareja en sus momentos más familiares: cocinando, montando a caballo, comiendo con amigos… Momentos de naturalidad y relajación, como los que impregnan las prendas de Cortefiel.

La versatilidad y el juego de volúmenes definen las nuevas propuestas femeninas de la firma española, una colección de imprescindibles para armar un armario tan cómodo como elegante. Los abrigos XXL y los jerséis de punto grueso, que esta temporada protagonizan los mejores looks del street style, conviven aquí con vestidos relajados y faldas midi a juego con blusas románticas satinadas. Porque la naturalidad no es ajena a las tendencias. La paleta cromática también se rige por la sofisticación –colores crudos, grises tierras o azules–, que se mezclan con estampados, como los cuadros tartán o las cadenas. Así, los trajes de dos piezas juegan con distintas tonalidades y texturas, mientras que es posible armar looks monocromáticos según el dictado de la pasarela.

Mucho más colorido es el armario masculino de Cortefiel. La firma propone redefinir el estilo del hombre urbano con tejidos y estampados que encuentran el equilibrio entre el fondo de armario y las últimas tendencias. ¿Un ejemplo? Los clásicos pantalones chinos, reinventados en una infinidad de colores, o la colección de jeans en distintos fit para encontrar el que mejor sienta. Otro, las chaquetas y chalecos acolchados ultralight, junto a novedosos abrigos desmontables; las prendas de pana y las camisas de cuadros en algodón o franela, tan clásicas como actuales. La elegancia que siempre ha promulgado la firma se materializa en americanas de punto y camisas monocolor, en donde predominan tonos beige, azules, verdes y marrones. La idea de Cortefiel esta temporada es sencilla: encontrar ese ‘algo perfecto’ para cualquier ocasión.