El genial idilio de Angela Merkel con su kimono ‘de festival’ (o por qué es la jefa de repetir estilismo)

Lo ha vuelto a hacer. Angela Merkel ha sido fotografiada en el festival de Salzburgo con su kimono (‘de salir’) favorito. Un fascinante modelo estampado de colores vibrantes que ha vestido públicamente hasta en seis ocasiones durante su vida: en 1996, 2002, 2004, 2008, 2014 y, de nuevo, hace dos días, cuando acudió a ver la representación de Idomeneo en el certamen. La canciller alemana, que a nivel estilístico pertenece a a la generación del power suit político, vive un idilio maravilloso con su kimono de fiesta, al que suele recurrir para acudir a festivales y que, por lo visto, compró en un viaje a EEUU hace más de 20 años.

Yes, Merkel wore her wrap bought in the US 23 years ago to the Salzburger Festspiele for the 4th time and anyone who has a complaint knows exactly where they can file it. https://t.co/zClbFtVql8 pic.twitter.com/iIbQcJK33V

— Deborah Cole (@doberah) August 8, 2019