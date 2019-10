El error de Trump y otros hechos que evidencian las dificultades de una mujer astronauta

De los más de 560 astronautas que han viajado al espacio a lo largo de la historia, solo 65 han sido mujeres. Por eso ayer, el paseo espacial que realizaron ayer Christine Koch y Jessica Meir hizo historia. Es la primera vez que dos mujeres hacen un paseo espacial sin ir acompañadas de un hombre.

Si no ha ocurrido antes, el pasado marzo, tal y como estaba planeado, fue porque la NASA no disponía de demasiados trajes habilitados para mujeres, y Koch tuvo que viajar con un compañero masculino, Mike Hague, que sí tenía un uniforma apropiado. Un “pequeño” error logístico que evidencia la posición de las astronautas en su sector y que enfureció a la mismísima Hillary Clinton.

La misión, reemplazar una batería de la estación espacial, se completó ayer con éxito. Y, además de por las dos protagonistas, estuvo comandada por mujeres casi en su totalidad. “Esperemos que este hecho acabe siendo algo normal”, narraba la astronauta Tracy Caldwell durante la retransmisión en streaming del acto. En la base de control otra compañera, Stephanie Wilson, les daba instrucciones.



«Están saliendo por la tele, no se pongan nerviosas», les dijo Trump durante la transmisión que, por si no tuviera suficiente con el comentario, las felicitó erróneamente por ser las primeras mujeres que realizan un paseo espacial (ha habido una decena antes)

“No queremos llevarnos protagonismo, porque ha habido muchas mujeres antes que nosotras”, declaraban, “aunque es la primera vez que dos mujeres, sin hombres, salen al espacio”. Y la primera, también, que una mujer pasará una larga temporada en órbita, porque Christine Koch pasará once meses en órbita, un tiempo récord para una astronauta.

La estancia de Koch servirá para investigar, por fin, cómo afectan las condiciones no gravitatorias en el cuerpo de las astronautas. “Las mujeres tienen otras dinámicas de sudoración distintas a las de los hombres. Los trajes estñan diseñados para que ellos mantengan una temperatura estable, pero no ellas”, comentaba la investigadora Mary Robinette Kowal en el New York Times, dodne también recordaba que cuando Sally Ride se convirtió en 1983 en la primera americana en viajar al espacio “se le hizo un kit especial de maquillaje, y se le preguntó si necesitaría cien tampones para una semana, porque estaban perdidos”.

