El curioso homenaje de Dakota Johnson a ‘La Casa de Papel’

Si Dakota Johnson se pone una prenda, esa prenda inmediatamente adquiere el estatus de tendencia. No importa si ya antes formaba parte de las colecciones de todas las firmas de moda pronta más cool: la hija de Melanie y Don Johnson forma parte de ese selecto club en el que están celebrities como Meghan Markle o Katie Holmes, que tiene una capacidad de prescripción mayor que cualquier campaña de publicidad multimillonaria.

Ayer, la actriz protagonista de 50 sombras de Grey se dejó ver en público ha sido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mientras se dirigía al Festival de Cine Internacional de Toronto. La razón por la que Johnson ha acudido a Canadá es porque allí va a presentar la tercera película en la que participa este año, The friend, un drama dirigido por Gabriela Cowperthwaite.

Pero si además el outfit esconde un velado homenaje a La Casa de Papel justo en el momento en el que la serie de Netflix se ha convertido en un gran éxito de audiencia en Estados Unidos, las posibilidades de que la prenda se convierta en un hit viral son aún mucho mayores. La ficción, que al otro lado del Atlántico se ha titulado Money Heist ha recibido las loas incluso de Stephen King .

MONEY HEIST, aka CASA DE PAPEL: The current season tops the first one. It's exciting and hilarious.

— Stephen King (@StephenKing) August 11, 2019