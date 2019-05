Depop: el boom de la ‘app’ donde la generación Z se hace millonaria

Si Sophia Amoruso hubiese nacido en los 2000 probablemente se hubiese forrado en Depop (y no en eBay). El 90% de los consumidores de esta app tiene menos de 26 años. Algunos, según desvela el Business Insider, han llegado a ganar 300.000 euros al año con ella. “Existen usuarios que han sido capaces de comprarse casas y coches antes de haber pisado la universidad”, apunta la vicepresidenta de la app, Rachel Swidenbank en la publicación. Hablamos de Depop, la aplicación italiana de compra y venta de prendas de ropa y accesorios que se creó en 2011 en Milán y que la generación Z (la que ahora mismo de media tiene 17 años) ha popularizado de forma global con resultados muy lucrativos.

Depop es un mercadillo 2.0 que, básicamente, ofrece a los usuarios la oportunidad de comprar y vender ropa: desde prendas vintage a colecciones limitadas de zapatillas o entradas de conciertos. A nivel visual funciona de manera muy similar a Instagram pero a su vez, ofrece la posibilidad de compra (con enunciados en los que priman los emojis, que para algo los consumidores son menores de 30) y venta a lo eBay. Con 13 millones de usuarios en más de 147 países, entre ellos España, la compañía ya cuenta con 150 trabajadores a jornada completa y ha recaudado unos 38 millones de euros en fondos de financiación.

Depop funciona a la perfección en una era en la que los consumidores se han dejado de obsesionar con estrenar ropa (nueva). El interés por la segunda mano crece de forma espectacular. Según un informe reciente de la plataforma ThredUp –máximo competidor global de Depop, otra app muy lucrativa en este ámbito–, el mercado de ropa usada crecerá más que la moda rápida. Los números (convertidos en cantos de sirena) auguran que el negocio de reventa textil (actualmente valorado en unos 21.312 millones de euros) alcanzará un valor de 56.830 millones en 2028 (una cifra 1,5 veces mayor que el valor previsto del sector fast fashion, de 39.070 millones). Es un cambio de paradigma transversal, que va del low cost al vintage, de Zara a Prada. “En 2022 el sector de segunda mano superará también al mercado del lujo”, vaticinaba a S Moda, Ashley Graham, de la compañía de análisis de datos Edited.

En este nuevo escenario, tal y como desvelaba esta publicación, Depop no está sola en las plataformas online. De mercadillos de reventa digital como Chicfy o Wallapop a tutoriales de costura y remiendo (como los cursos de Threadworks); pasando por plataformas interactivas para compartir e intercambiar ropa (como The Nu.Wardrobe) a tiendas que eligen prendas en función del número de seguidores (como The Resolution Store, que vende el armario de influencers). El mercado de compra y venta es el futuro entre una generación con mayor conciencia medioambiental respecto a los residuos y consumo ecosostenible.

En Business Insider, la vicepresidenta de Marketplace de esta app lo resume: “esta compañía es para la próxima generación” . Desde ThredUp, también insisten en esta voluntad de consumo sostenible: “estos jóvenes quieren cambiar su armario, pero lo quieren hacer sin dañar el planeta”.

«España es uno de los mercados que más importancia (83%) da a la sostenibilidad», apuntaba recientemente a S Moda Fanny Moisant, cofundadora de la web estrella en la compra y venta de moda de lujo de segunda mano, con usuarios con una media de edad más elevada, Vestiaire Collective. Sin embargo, según el mismo estudio de la empresa, solo el 29% ha oído hablar de economía circular (modelo que incluye reventa, reciclaje y upcycling).