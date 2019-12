Cómo vivió Marta Nieto las horas antes de ganar el premio a mejor actriz

No puede olvidar ese momento. «La sala, de 1300 butacas, estaba llena. Incluso había gente fuera de pie, y todo el mundo estaba en silencio. Había una vibración muy alta: todos estaban dentro de la historia, con una concentración enorme, nadie se movía, no había toses… porque la película requiere esa concentración, pero no tiene por qué darse», recuerda Marta Nieto cuando le pedimos que sintetice uno de los instantes más felices de su año, el momento en el que se estrenó la película Madre en la Mostra de Venecia. «Cuando terminó la proyección, la gente se levantó para aplaudir. El aplauso fue muy largo, tenían los ojos llorosos… Para mí fue muy especial». Los nervios, los pensamientos, los aromas… en este tercer episodio desgranamos, de la mano del perfume For Her de Narciso Rodriguez, las sensaciones que envuelven a una actriz en los momentos más decisivos de su carrera.

Porque Marta Nieto está viviendo uno de los episodios más importantes de su trayectoria. Tras la proyección de Venecia, recogería el premio a mejor actriz en la sección Horizontes, y volvería a revalidarlo este mes en el Festival de cine europeo de Sevilla. «Estoy en un momento de cosecha, de recoger el esfuerzo que he puesto en todos los proyectos de mi vida. Eso no significa que los trabajos anteriores tengan menos valor, al contrario. Creo que todo lo que he vivido tiene sentido, que ha hecho lo que soy y sin ello, no podría haber interpretado a Elena. Valoro mucho el papel y el proyecto, pero también valoro todo lo anterior», explica orgullosa la actriz.

Porque el reconocimiento para Nieto es tan solo una parte del aprendizaje, un impulso para seguir creando o escribiendo nuevos papeles. «Interpretar un personaje es un viaje incomparable a nada de lo que he vivido en otras facetas de mi vida. Es un tipo de magia, de enajenación. Necesito tener las cosas muy claras: hay mucho trabajo de lápiz, de experiencia y de cuerpo. Cuando lo pruebas y sale es la mejor experiencia del mundo». El proceso lo describe como «farragoso», un juego de ensayo/error en el que va poniendo a prueba todos los elementos que hay a su alcance. «El olor es una manera de evocar sensaciones y ayuda a la hora de desarrollar un papel. Muchas de mis amigas buscan un perfume para su personaje, porque tienen un especial desarrollo por el olfato. A mí, alguna que otra vez me ocurrió encontrar una prenda determinada para el personaje y me parecía muy importante llevarla siempre».

Los aromas, en cambio, suelen envolver sus recuerdos más trascendentes. Incluso esa sala de cine veneciana tiene una fragancia especial. «Es un recuerdo que tiene que ver con algo cálido, como el olor del algodón o el del talco», explica. La habitación en la que se preparó antes de pisar la alfombra roja, podría estar bañada por el misterioso perfume For Her Eau de Toilet de Narciso Rodriguez, con un corazón embriagador de almizcle exaltado por tres facetas: floral, ambarina y amanerada.

Está claro que Madre ha significado un punto y aparte en la carrera de Marta Nieto, pero cómo vive una actriz los momentos que anteceden a un estreno, cuando tiene que pisar una alfombra, cuando sabe que igual debe subir a un escenario a recoger un premio. «Para mí es muy importante dormir, tener la energía tranquila y condensada. Porque ponerse delante de las cámaras y estar social requiere mucha energía, estar muy despierto y brillante», apunta la actriz. «Para mí es muy importante estar tranquila y respirar. Luego, cuando vienen a peinarme y maquillarme, tranquilidad y una copa de champán. Estar lúdico también es algo muy importante, de nada sirve si no lo disfrutas».