Cinco ideas fáciles para transformar tu balcón

El matrimonio de arquitectos y visionarios del interiorismo, Charles y Ray James, solían hacer hincapié en que “los detalles no son detalles, son lo que define el diseño”. Este afán por revertir en las cosas más simples una funcionalidad que nos aporte felicidad y sosiego llega hasta nuestro hogar en los meses venideros para disfrutar de esa maravillosa sensación de estar de vacaciones. No solo los espacios voluminosos permiten disfrutar de una cena a la luz de las estrellas o leer un libro mientras devoras rayos de sol. Para recrear tu refugio de descanso y desconexión típicos de los meses estivales solo necesitas un poco de imaginación e inspirarte en la colección SOMMAR de IKEA.

Creada en colaboración con los diseñadores Lotta Kühlhorn, Malin Unnborn y el colectivo de diseño Textilgruppen & Papperian -una iniciativa para las personas con discapacidad que comparten fuerte pasión por el arte- resalta por sus diseños geométricos, atrevidos y gráficos. Colorista, funcional y de calado retro, incorpora multitud de objetos y fórmulas textiles refrescantes para abrazar esa maravillosa sensación de estar de vacaciones sin salir de casa. Te proponemos activar tu modo vacacional desde ya con cinco fáciles pasos que te permitan traer el verano a tu casa sin necesidad de pisar la playa.

1. Lleva la brisa del Mediterráneo con multitud rayas

No hay símbolo más marinero que las rayas horizontales inspiradas en el uniforme de los navegantes y en las casetas de primera línea de playa que tradicionalmente servía de vestidor y almacenaje para disfrutar de un chapuzón. Retoma ese espíritu asentado en pequeños puertos del mediterráneo con cojines, alfombras y farolillos dispuestos sobre el suelo de tu balcón, mezclando colores y texturas. Cierto caos estival que rememora el bullicio de puertos como Marsella o Mallorca para alegrar tu café de cada mañana.

2. Simula un picnic playero en tu terraza

O incluso con un amplio alféizar es suficiente. Solo necesitas abrir los ventanales, poner una mantita y dejar que la luz caiga sobre un picnic improvisado en familia, donde primen los estampados retro florales y las formas sinuosas de una vajilla en acero, para que el juego nunca cese. Crea combinaciones de deliciosos sándwiches, una tabla de queso con uvas, un bol con cerezas y chocolates y no te olvides un buen libro para la siesta que se aproxima.

3. Siempre en verbena con guirnaldas y farolillos de colores

Decora tu balcón con alegres lámparas de techo solar que lleven iluminación LED integrada. Combina diferentes tamaños y estampados (rayas, flores, puntos) y cubre la barandilla con una bonita guirnalda de bombillas. Te trasladarás del instante a la fiesta de pueblo de los 80 de la película Call me By Your Name (2018).

4. Inspiración ‘Torremolinos’

Las décadas de los 60 y 70 a pie de playa en nuestra costa mediterránea se cuelan con fuerza en estampados y texturas que nos llevan directamente a los veranos de nuestra niñez. Revive su espíritu de libertad y diversión añadiendo dibujos y geometría vintage en objetos funcionales como maceteros, felpudos o servilletas de alegres colores.

5. Celebra una romántica barbacoa para dos

Tanto si puedes disponer de espacio para una barbacoa al aire libre como si no, puedes probar a encargar comida y disfrutar de la esencia ‘bbq’: solo necesitas una cómoda con sillas portátiles, multitud de velas y saborear un buen vino al atardecer.