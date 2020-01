Christina Rosenvinge: «A no ser que acepten la palabra ‘señoro’, jamás me plantearía entrar en la RAE»

El hombre rubio más importante que ha pasado por su vida es…

El hombre rubio en realidad soy yo. Según la RAE el hombre es un ser animado racional, varón o mujer. Así que yo soy un hombre. De todos modos, en el disco hay un diálogo entre mi padre y mis hijos, que también son rubios.

¿Aceptaría un sillón en la RAE? ¿Al lado de quién? A no ser que acepten la palabra señoro, jamás me plantearía entrar. Si así fuera, me gustaría estar al lado de Marta Sanz y Belén Gopegui.

En su disco se habla de la masculinidad tóxica. ¿Cómo ha educado a sus hijos para que no caigan en ella?

El mío era un padre presente, pero ausente, duro y algo autodestructivo. Vivimos en una sociedad en la que a los hombres se les da el valor de su sueldo y la ternura no se valora económicamente. Lo que quiero que trascienda de esta historia es que la ternura de los padres es importantísima para los hijos.

¿Qué haría si pillase a sus hijos escuchando reguetón?

Ya los he pillado. Tienen la suficiente capacidad crítica como para hacer un análisis de género de las canciones. No hay que censurar las cosas, sino educar el oído crítico.

¿Qué es lo que más admira de su generación? Que tienen otro sentido de la libertad y la comunidad.

Y, al contrario, ¿lo que más le sorprende para mal? Que hayan sustituido la vida real por la pantalla. De todos modos, ellos entienden el valor de la privacidad y se exponen mucho menos en las redes sociales que los treintañeros.

¿Cuándo tuvo que poner a un hombre en su sitio por última vez? El otro día estaba viendo a Kate Tempest y había un grupo que se estaba peleando. Les echamos una bronca.

¿Qué es lo que más le enamora de una persona? La gente que tiene la capacidad de vivir en este mundo sin contaminarse.

¿Y lo que más le repele? Que pretenda ser algo que no es o que crea que se merece más de lo que tiene.

¿Quién le gustaría que protagonizara su biopic? Me gusta más cuando se busca la identidad del espíritu. Un chico gay de 35 años podría hacer perfectamente de mí.