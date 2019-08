Bella Thorne, de chica Disney a directora porno

Bella Thorne, la intérprete que se dio a conocer como chica Disney, ha dirigido su primera película para adultos para Pornhub. Según informa Indiewire, la película se llama Her and Him y “es una historia a lo Romeo y Julieta, pero con dos amantes luchando entre ser dominados o ser sumisos”. La película está protagonizada por los actores porno Small Hands y Abella Danger y se estrenará el festival de cine de Oldenburg para después pasar a formar parte del catálogo de Pornhub Premium.

“Her and Him muestra a un veinteañero que se topa con un mensaje sorpresa en el teléfono de su novia, interrumpiendo su rutina matutina y convirtiendo todo en un encuentro sexual fuera de control”. En un vídeo promocional, Thorne explica que su visión original era “hacer algo bello y etéreo”, explica la nota de prensa que recoge la publicación.

La actriz y cantante, de 21 años, que empezó su carrera en los medios con solo seis semanas y protagonizó varias campañas publicitarias durante la infancia hasta pasar a la serie Big Love en HBO y terminar en la factoría Disney, también ha participado en proyectos como Assasination Nation, de Sam Levinson, director de la aclamada Euphoria. Thorne ha animado en varias ocasiones a las víctimas de abusos sexuales a denunciar (incluso algunos de sus fans han compartido sus testimonios a raíz de sus publicaciones) y ha aprovechado sus influencia mediática para enviar fuerza a todas las mujeres que hayan pasado por una situación similar.

El pasado mes de junio publicó sus desnudos para denunciar haber sufrido chantaje por un hacker. “Durante las últimas 24 horas he estado siendo amenazada con mis propios desnudos. Me siento sucia, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial”. Con estas palabras la actriz Bella Thorne denunciaba en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter el hackeo de fotos sexuales del que ha sido víctima. La exchica Disney acompañaba un tuit en el que podía leerse “Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí” con varias de las imágenes que habían sido robadas de su teléfono móvil y en las que posa desnuda de cintura para arriba.

Su primer cortometraje como directora se engloba dentro de la serie Visionary Director de Pornhub en la que invitan a diferentes artistas para diversificar la imagen del porno y crear contenido más variado. Otros directores que se han estrenado en el programa han sido Brooke Candy y Young M.A.