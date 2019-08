Barron Trump hace oídos sordos a las críticas de su padre a Nike

Barron Trump ha estado cinco meses alejado de los focos. Justo cuando la prensa ya empezaba a preguntarse qué estaba sucediendo para que hijo pequeño del presidente de Estados Unidos estuviera tan escondido, Barron se ha dejado fotografiar junto a sus padres a punto de subirse a Air Force One. Barron, que tiene 13 años, ha reaparecido muy cambiado. Ha pegado el estirón y ha cambiado sus clásicos trajes por un look mucho más informal formado por camiseta básica de Ralph Lauren, vaqueros negros y unas impolutas zapatillas blancas de Nike.

Un estilismo que no llamaría en absoluto la atención si no fuera porque el pequeño de los Trump ha hecho oídos sordos a los ataques de su padre a la marca. Los seguidores de Trump y el propio Presidente iniciaron una campaña de desprestigio contra Nike cuando la marca eligió a Colin Kaepernick como rostro del trigésimo aniversario del ‘Just Do It’. Una decisión política y enmarcada en el marketing progresista e igualitario de la firma deportiva, que chocaba radicalmente con la visión de Donald Trump y sus votantes: Kaepernick es un símbolo de la lucha antirracista que sacrificó su carrera como jugador de la NFL al hincar la rodilla durante el himno nacional en señal de protesta por la violencia policial contra la población negra. Una decisión que tuvo como respuesta duros ataques hacia el jugador y aquellos que le apoyaban. “¡Sé feliz, sé bueno! Un partido de fútbol, por el que los aficionados están pagando mucho dinero por ver y disfrutar, no es un lugar para protestar. La mayoría de ese dinero va para los jugadores. Busca otra forma de protestar. ¡Mantente orgullosamente en pie por tu himno nacional o sé suspendido sin sueldo!”, escribió Trump en Twitter.

Pero el odio hacia Kaepernick fue mucho más allá y una vez que la marca anunció su colaboración con el jugador los seguidores más extremistas del republicano comenzaron a llamar al boicot de Nike e incluso a quemar sus zapatillas. Las destrozaban frente a la cámara bajo el hashtag #JustBurnIt o #BoycottNike.

Just like the NFL, whose ratings have gone WAY DOWN, Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts. I wonder if they had any idea that it would be this way? As far as the NFL is concerned, I just find it hard to watch, and always will, until they stand for the FLAG!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018