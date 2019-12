Así se fraguó la colaboración entre Rosalía y Travis Scott

Ayer se desvelaba el que para muchos ya era un secreto a voces: Rosalía anunciaba en sus redes su última colaboración, nada menos que con Travis Scott, uno de los raperos más famosos del momento.

El tema, Highest in the room es un remix de la versión original que Scott lanzó el pasado octubre y que entró directamente al número 1 de la lista Billboard. Se trata de una canción trap que versa sobre el consumo de drogas y en la que la cantante corea: «Su black ferrari le doy gas, caballos suenan con delay,si quieres duro él quiere más».

La canción pertenece a JackBoys, un miniLP de remezclas en el que junto a Rosalía participan pesos pesados del hip hop y el trap como Young Thug, Don Toliver, Quavo y Offset. Rosalía cierra así un año apoteósico, posicionándose definitivamente como parte de la ‘realeza’ de la industria musical. Pero antes de este lanzamiento, la relación con el rapero y su entorno ya había hecho correr ríos de tinta en redes:

El pasado julio, ella compartía en Instagram una foto con Scott que dio pie a las especulaciones de una posible colaboración. Lo cierto es que el músico, ex de Kylie Jenner y padre de su hija Stormi, conoce bien el talento de Rosalía. Ambos comparten productor, Frank Dukes, considerado el ‘rey midas’ del hip hop. Dukes, artífice de algunos de los éxitos de Kanye West, Rihanna o Future, ha trabajado con Scott en sus tres albumes de estudio. Rosalía grabó junto a él dos de sus éxitos del año: ‘Con altura’ y ‘A palé’.

Esta primavera, ambos participaron junto a The Weeknd o A$ap Rocky, entre otros, en un disco inspirado en ‘Juego de Tronos’- El pasado noviembre, el rapero la invitó a formar parte de la primera edición de su festival, ‘Astroworld’ (también el nombre de su disco más popular) junto a artistas de la talla de Pharrell Williams, Migos o Marilyn Manson. Fue alli donde se pudo ver a Kylie Jenner bailar al ritmo de la estrella y declararle su amor incondicional via Instagram. Después llegaría aquella foto de las dos bebiendo mimosas que se convirtió en viral. Hoy sabemos que la emprendedora billonaria más joven del mundo y la cantante comparten hasta maquillador: Ariel Tejada, mano derecha de la pequeña del clan Kardashian Jenner y ahora artífice de los looks faciales de ambas.

Poco se habla de lo feliz que es kylie jenner viendo a Rosalía 🥺❤️ pic.twitter.com/d3ItbXCGZR — R O S A L Í A (@frxngonzxlez) November 10, 2019

Horas después del lanzamiento de ‘Highest in the room’, en las redes se ha comenzado a especular sobre quién hará cameos en el nuevo disco de Rosalía, planeado para 2020. Travis Scott, por supuesto, entra en las quinielas, pero también se barajan nombres como Kanye West o Billie Eilish. En cualquier caso, no hace falta sacar la bola de cristal para adivinar que la cantante «romperá Internet», como hace casi todas las semanas.