La pesadilla navideña de Peloton: el peor anuncio del año hunde al marido y relanza a la mujer

¿Puede un anuncio hacer perder 1,5 mil millones de dólares en el valor de mercado de su marca después de que prácticamente todo Internet se burlase de él? Sí, y ha pasado en EEUU con Peloton, la compañía que comercializa el (privilegiado) programa estadounidense de bicicletas estáticas domésticas que cuestan unos 2.200 euros, se conecta a clases de spinning en vivo y cuenta entre sus listas de usuarios a estrellas como Hugh Jackman o David Beckman. Aunque la campaña se lanzó a mediados de noviembre, no ha sido hasta hace unos días cuando explotó la polémica, después de que el clip se viralizase en redes sociales en tono de burla. La mala recepción que tuvo The gift that gives back (El regalo que devuelve) provocó que, en los tres días siguientes a que las redes cargaran contra el clip, las accciones de la compañía se desplomaran un 15%.

En apenas 30 segundos y con seis millones de visualizaciones y subiendo en YouTube, el anuncio trata de una mujer que, para agradecer su regalo, comparte con su marido los vídeos que se ha autograbado después de que este le obsequiase por Navidad con una de las bicicletas estáticas de la compañía. La campaña fue tildada de «distópica» y «sexista» de forma abrumadora en la red y en distintos medios de comunciación. El director de la agencia creativa Brave, Ash Bendelow, apuntó a The Guardian que el anuncio «da grima, es antiguo y está totalmente fuera de tono» por «recordarnos lo de las’siete claves para mantener a tu hombre’ aprendidas en los 50, más que dónde estamos como sociedad hoy en día». Otra de las problemáticas que se expusieron, además del poco creíble factor de colocar una bicicleta estática en el centro del hogar y con las mejores vistas, fue el error publicitario de enfoncar como clientes potenciales a maridos que quieran poner en forma a sus esposas (en el clip, la esposa mira a cámara y se dirige a su marido en todo momento mientras se graba), porque, como apuntaba Amy Hoy en un viral hilo sobre el problemático copy writing del clip, «la estrella del anuncio es el comprador pasivo, no la usuaria».

Curiosamente, la pesadilla que ha supuesto este anuncio navideño para Peloton ha tenido otros paradógicos derroteros para sus protagonistas. Mientras el actor que interpreta al marido, Sean Hunter, ha afirmado en Good Morning America que su carrera puede estar acabada porque su imagen está ahora «asociada al sexismo, al patriarcado y al abuso»; Ryan Reynolds ha fichado a la actriz que interpreta a la mujer, Monica Ruiz, para que promocione sus ginebras en una suerte de epílogo narrativo de esta curiosa catástrofe publicitaria.

Tras las críticas al (ficticio) marido de Peloton por «manipulador» y controlador» del peso y aspecto de su mujer, en el irónico nuevo anuncio de ginebras, se puede ver a la esposa (Ruiz) junto a otras dos mujeres (dos amigas) reunidas para tomar una copa navideña. «Aquí estás segura», le dice una de ellas, mientras la «Peloton Wife» permanece estupefacta y con la mirada perdida. El trío brinda y el personaje interpretado por Ruiz se bebe su ginebra de un trago, mientras una voz le dice: «Por cierto, qué buen aspecto tienes». El clip promociona la ginebra del actor Ryan Reynolds, propietario de American Aviaton Gin. El intérprete, con 15 millones de seguidores en Twitter ha compartido el clip con el incisivo copy que reza: «La bicicleta para hacer ejercicio no está incluida».