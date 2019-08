Alla Verber, la mujer que llevó Chanel y Gucci a la Rusia post-soviética, muere por una reacción alérgica al marisco

View this post on Instagram

Я ознакомилась со всеми конкурсантами, кто выложил видео под хештегом #VerberPA. Большое спасибо всем участникам! Было очень много достойных кандидатов и сделать выбор было сложно. Вот список тех, кто прошел в следующий тур: @anesvit, @beautynarcotique, @nataly_chat, @je._julia, @ramon__gypsy, @bremaril, @kopylovaaaaaa, @renneraziza, @kristina_antanyan, @juliyavershinina, @mdorfmann, @nika_vli, @golubphoto, @lkhashig, @dmitriishepel, @marvetka_, @khadishasworld, @nikakochetkova, @melancholia_13, @ilina_tatka, @fedosovvaa, @erik_egiazaryan, @valeriaivantsova, @irinaaaahm, @elizabethblessu, @anastasia.koveshnikova, @ritavabien, @yana_photos__, @hey.sofa, @xenia_slu. Дальнейшие инструкции отправлю вам в директ! Желаю всем удачи!