Dylan – Luke Perry

El espíritu más rebelde del instituto West Beverly Hills ha vivido en los últimos tiempos un interesante renacimiento profesional. A su papel de Fred Andrews en otra ficción adolescente generacional, Riverdale, se le unirá el próximo año un rol en el esperadísimo nuevo trabajo de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood.

¿Estará en el regreso?: No, tampoco figura entre los nombres anticipados.