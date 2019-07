Vender el agua usada de su bañera y otros 11 delirios perpetrados por ‘influencers’

6 de 12

/ Pedir cinco noches gratis en un hotel. La influencer británica Elle Darby, con 87.000 suscriptores en YouTube y 76.000 en Instagram, copó infinitos titulares después de que contactase con el dueño del hotel The White Moose Café en Dublín para plantearle por una posible colaboración. Darby pedía cinco noches gratis a cambio de mostrar el hotel en sus redes sociales. El responsable del local, Paul Stenson, no solo no aceptó la colaboración de Darby sino que respondió públicamente a su email en el Facebook del hotel. Aunque su nombre no aparecía en la entrada, sus seguidores no tardaron en idenfiticarla. Las fuertes críticas empujaron a Darby a subir un vídeo de 17 minutos –ahora eliminado– a su canal de YouTube, titulado I was exposed (So embarrassing) (Fui expuesta, qué vergonzoso), en el que respondía a los comentarios y confesaba la vergüenza y la ira que sentía. También defendía que se puso en contacto con el hotel sin mala intención.