La misteriosa historia de desamor que esconde ‘Someone like you’, la canción que hace llorar a todo el mundo

En cualquier lista de reproducción dedicada a una fecha tan señalada como hoy, Blue Monday, no debería faltar aquel Someone Like You que catapultó al estrellato a Adele. La canción, la misma que cerraba su superventas 21, tan pronto fue lanzada como single el 24 de enero de 2011 (justo el mismo día que llegó a las tiendas su segundo largo), de inmediato caló hondo en los hogares de medio mundo. Únicamente acompañada de un piano, Adele nos hizo partícipes de una universal historia de desamor. De hecho, todos los temas de 21 giraban alrededor de la figura de un ex que, por entonces, la británica consideraba el perfecto para formar una familia. ¿Pero quién fue realmente aquella persona que hizo trizas su corazón e inspiró la más efectiva torch song –canción de desamor– de lo que llevamos de siglo?

Ella, siempre discreta, jamás ha revelado la identidad de aquel hombre que le hizo tocar la felicidad durante 18 meses entre 2008 y 2009. En una entrevista concedida a The Guardian en 2011 dijo, “¿a quién le importa? No es nadie famoso, sólo un antiguo novio. No salgo con celebridades”. El misterio sigue estando ahí, pero varios medios apuntaron en 2012 directamente a dos posibles personas: mientras que el New York Post se decantó por el músico Slinky Sunbeam (también conocido como Slinky Winfield), Heat Magazine publicó que el destinario de Someone Like You era el fotógrafo Alex Sturrock.

La teoría sobre este segundo no hizo más que ganar fuerza a principios de 2016 cuando, a través de su propia web, Sturrock hizo públicas unas instantáneas íntimas de la artista tomadas durante su gira estadounidense de 2008. Precisamente, en aquel momento Adele decidió cancelar algunas de las fechas que tenía programadas para pasar más tiempo a su lado. “Estaba bebiendo demasiado y esa era la base de mi relación con este chico. No podía soportar estar sin él, así que pensé ‘bueno, está bien, cancelaré mis asuntos entonces’”, confesó a la revista Nylon un año más tarde.

“Fuimos tan intensos que pensé que nos casaríamos, pero eso era algo que él nunca quiso”, contó a Q Magazine en mayo de 2011. Aunque lo peor aún estaba por venir: Adele, poco tiempo después de la dolorosa ruptura, descubrió una mañana que estaba acatarrada que el hombre de sus sueños iba a contraer matrimonio con otra mujer. Tal como explicó a MTV durante la promoción del LP, ese fue el detonante que en medio de una depresión la llevó a escupir sus fantasmas con la ayuda del compositor y productor Dan Wilson: “Cuando empecé a escribir Someone Like You ya había mostrado mi postura de perra en canciones como Rolling in the Deep o Rumor Has It. Estaba realmente exhausta emocionalmente por la forma en la que lo retrataba porque, a pesar de la amargura y el lamento, seguía siendo la persona más importante en mi vida. Tuve que escribir Someone Like You para sentirme bien conmigo misma, así como con los dos años que pasé con él. Cuando lo hice me sentí muy liberada”. “Me puedo imaginar a los 40 volviéndome a encontrar con él y viendo que tiene una hermosa esposa y unos hermosos hijos, que está completamente feliz. Y yo todavía estando soltera. Ese pensamiento me aterra y sobre eso va la canción”, apostilló, a su vez, en una íntima actuación que realizó en su propia casa y que acumula más de 100 millones de visualizaciones en Youtube.

El hit se registró en apenas dos días. Wilson inicialmente tenía planes de incorporarle unos arreglos orquestales y hasta un coro, pero al concluir la primera jornada de grabación Adele le mostró la primigenia cinta a su mánager y a su madre, quien no pudo contener las lágrimas. “Cuando terminamos la demo se la puse a mi esposa y luego me olvidé de aquello. Durante los siguientes meses escuché comentarios esporádicos de personas que la habían escuchado y todos me dijeron que les hizo llorar. Es algo gracioso, parece una respuesta muy común a la canción. Al principio pensé que la gente estaba llorando porque conocían a Adele, sentían el dolor de su ruptura y estaban siendo empáticos. Pero tiempo después seguí recibiendo las mismas impresiones de personas que no conocían a Adele personalmente. También estaban llorando”, desveló el productor en una entrevista de 2012.

Según un estudio recogido por The Wall Street Journal en el mismo año, su melodía, combinada con el contenido de la letra y la voz potente de Adele, provocaba emociones fuertes en quienes la escuchaban. La explicación tiene que ver con que Someone Like You está salpicada de notas ornamentales similares a las apoyaturas, que tal y como descubrió hace más de dos décadas el psicólogo británico John Sloboda son las responsables de que ciertas canciones provoquen lágrimas o piel de gallina. Una apoyatura consiste en esquivar la nota que vendría exigida por la estructura melódica y en vez de interpretarla inmediatamente, llegar a ella de forma indirecta, incluso causando una disonancia. Entonces, si Someone like you produce tanta tristeza, ¿por qué gusta tanto? Robert Zatorre y su equipo de neurocientíficos de la Universidad McGill llegaron a la conclusión en un estudio publicado en 2011 de que la música emocionalmente intensa libera dopamina generando un placer similar al producido por la comida, el sexo o las drogas. Eso nos hace sentir bien y nos empuja a repetir el comportamiento escuchando en bucle la canción.

La cantante, que atendiendo a su Instagram volverá más pronto que tarde a la actualidad musical con una pérdida de peso sorprendente, en 2012 dio a luz a su primer hijo, Angelo, fruto de su relación de siete años con el ex bróker y empresario Simon Konecki. En 2016 se casaron y parecía que, al fin, había hallado a su anhelada media naranja. Sin embargo, en abril de 2019 se dio a conocer públicamente la noticia de su divorcio. Como es costumbre en ella no ha querido pronunciarse al respecto, pero estamos seguros de que, en su próximo álbum, el cual se espera para este mismo año, podremos leer entre líneas qué es lo que realmente ocurrió. ¿Se avecina un nuevo Someone Like You? En breve saldremos de dudas.