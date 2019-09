Según Forbes, solo una mujer merece estar en la lista de los 100 líderes más innovadores

Hace unos días la revista Forbes publicó una de sus listas, esta vez sobre los 100 líderes más innovadores. Entre los primeros nombres del ranking están, como no podía ser de otra manera, Jeff bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, pero lo verdaderamente sorprendente es que el listado completo lo componen 99 varones y solo una mujer, Barbara Rentler, CEO de la cadena de grandes almacenes Ross Stores. Ocupa el puesto número 75 y ni siquiera le pusieron una foto en el artículo.

La lista la confeccionaron dos profesores de finanzas y un consultor, todos hombres, utilizando criterios bastante confusos y poco cuantificables: reputación mediática, conexiones sociales y creación de intangibles. Obviamente, Twitter enloqueció a los pocos segundos.

Dear @Forbes , I fixed your top 100 innovators list for you. It took me less than 5 minutes. pic.twitter.com/4K5dIracV7

“Venga ya, si según las métricas de Forbes los líderes del futuro son un 99% hombres, no deberían haberlo publicado, deberían haber cambiado el criterio”, decía en Twitter Valerie Jarret, asesora de Barack Obama. “Hay más hombres llamados Stanley que mujeres en esta lista”, escribía el editor de Time Anand Giridharadas.

Come on, @Forbes. If your methodology produced only one woman out of the 100 most innovative leaders, obviously you should have challenged it rather than publishing it. https://t.co/BY0UuwS8WC

— Valerie Jarrett (@ValerieJarrett) September 8, 2019