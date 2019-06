Bendecidas por Letizia: cómo elige la Reina las marcas que viste

Ni Felipe Varela ni Carolina Herrera. Para acudir al acto de investidura del rey Felipe VI como caballero de la Orden de la Jarretera, la reina Letizia dejó a un lado las firmas de cabecera que suelen vestirla en grandes citas y prefirió plantarse en el castillo de Windsor apostando por una marca nacional, mucho más pequeña y especializada en ropa de invitada. Cherubina no solo firmaba su tocado, pieza insignia de la enseña, también estaba detrás del vestido, un diseño blanco y negro de manga larga abullonada y cuello perkins. Aunque Doña Letizia lleva tiempo practicando su otrora ferviente ‘Varelismo’ en segundo plano y abriendo su armario a nuevos nombres de la moda nacional e internacional, la elección de una firma conocida por sus prendas pensadas para bodas y eventos en un acontecimiento tan solemne no deja de ser llamativa. Más aún cuando no es la primera vez que la lleva, ya que el diseño rojo con el que apareció en el desfile de las Fuerzas Armadas en Sevilla también es obra de Ana Cherubina, diseñadora que capitanea la marca.

En aquella ocasión la elección era un guiño geográfico indiscutible y pasó un poco más desapercibida. Verla, sin embargo, al lado de la reina Isabel II con un vestido que se sale del circuito de las creaciones de autor y se comercializa por 280 euros (un precio muy inferior a lo que cuestan los diseños de firmas como Hugo Boss o Carolina Herrera o los de diseñadores españoles como Teresa Helbig, Juan Duyos o Delpozo, que la han vestido en otras ocasiones) no deja de llamar la atención. Sara Escudero, experta en analizar sus looks y fundadora del blog Letizia, de princesa a reina, ya predijo hace varios días la apuesta por Cherubina. “Ya la había llevado y era muy probable que tuviera más de una pieza de la marca. Tenía mucho sentido que la eligiera al ser especialista en la realización de tocados, accesorio que el protocolo inglés demandaba”, razona a S Moda.

Desde la firma se limitan a reconocer que “están entusiasmados”, pero prefieren no dar más detalles. Eso sí, su tienda online abre con una imagen gigante del vestido bendecido por el ‘efecto Letizia’ dejando claro que han repuesto stock. No cabe duda de que sus apariciones repercuten para bien, en ventas y en visibilidad, en las firmas elegidas, pero, ¿en función de qué decide hacer un guiño a una determinada marca? Mientras que el éxito de etiquetas como Hunter o Barbour en Reino Unido tiene mucho que ver con que cuentan con el Royal Warrant, un sello de calidad otorgado por la familia real británica, a Doña Letizia no le hace falta ninguna concesión formal para cubrir de gloria todo aquello que elige.

Las razones por las que concede su favor a determinada marca son dispares y en todos los escenarios su estilista, Eva Fernández, juega un papel fundamental. “Aunque cuenta con su ayuda y es ella quien le presenta marcas novedosas y recibe los catálogos de quienes estarían encantados de vestirla, me consta que quien tiene la última palabra es Doña Letizia. Ella dedice en qué momento se decanta por una firma determinada”, detalla Escudero. Sin duda, la responsable de sus declaraciones de moda desde hace más de tres años ha logrado modernizar su estilo apostando por jóvenes creadores como Juan Vidal, firmas nacionales pequeñas o medianas (su última apuesta ha sido un clutch de Mascaró y unos días antes aparecía con sandalias de Mint & Rose) y también diseños low cost (Mango, Zara, Massimo Dutti o Uterqüe siguen presentes, sobre todo, en sus looks de diario). Fernández, que era estilista de la revista Cosmopolitan antes de conocer a la Reina y comenzar a trabajar para ella, sigue en contacto con las marcas nacionales, visita los showrooms y acude a los eventos que las agencias de comunicación realizan para presentar las colecciones a la prensa.

“En la agencia conocemos a Eva desde hace un montón de años. A veces es ella misma la que contacta con nosotros para solicitarnos alguna pieza que ha visto y que considera que le puede encajar. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con unas alpargatas de una firma Made in Spain que se ha puesto en un par de ocasiones. Me consta, además, que la marca quiso regalárselas cuando recibió la petición, pero ella siempre insiste en pagar”, cuenta a S Moda una fuente que trabaja en una conocida agencia de comunicación del sector y prefiere mantener su anonimato. “En otras ocasiones probamos suerte y desde la agencia le hacemos llegar una determinada prenda o accesorio que pensamos que puede ajustarse a su estilo. Una día le enviamos un bolso de piel de una firma nacional y le gustó tanto que se lo puso. La pena fue que la marca justo no vendía ese modelo online, pero en cualquier caso favorece la reputación de aquello que lleva”, confiesa la misma fuente. Y añade: “Otra vez, sin embargo, le mandamos un clutch de otra marca y nos lo devolvió dejando claro que, le parecía precioso, pero no iba a poder ponérselo por cuestiones de protocolo”.

Aunque las agencias suelen hacer de intermediarias entre las firmas y la estilista de Letizia, a veces las cosas se producen de forma mucho más orgánica y ni siquiera están al tanto del interés ‘real’ que despiertan sus creaciones. Es el caso de la enseña gallega especializada en capazos Whittelily. Letizia los ha llevado varias veces durante sus escapadas estivales y aún no saben cómo dio con la marca, pero al no tener showroom ni agencia deducen que ella o alguien de su equipo los compró. “Tenemos tienda física en A Coruña, pero ella, al menos, en persona, nunca ha ido allí. El resto de las ventas las hacemos online, así que suponemos que los compraría por esta vía”, cuenta Bruno Borrallo, fundador de la marca. Lo que sí tienen claro es que convierte en oro todo lo que toca. Lo experimentaron en sus propias carnes cuando nada más dejarse ver con uno de sus bolsos, el modelo se agotó. “Nos han llamado desde Estados Unidos o Rusia a raíz de su aparición. Aunque influencers como María Pombo han llevado nuestros diseños, la repercusión no es comparable. Como lo de Letizia, nada”, reconoce Borrallo.

Para Quique Díaz, Director de Comunicación y RR.PP. del Grupo Mascaró, “no se trata de a qué marcas concretas respalda, lo importante es que la Reina apoya la moda española”. Según cuenta, en su caso tampoco le han enviado ni regalado ninguno de sus zapatos o bolsos. “La familia real compra Mascaró desde hace muchos años. Nunca nos avisan ni aceptan detalles, van a la tienda o envían a alguien de su equipo y pasan por caja como cualquier otro cliente”, añade. En su opinión, el apoyo de la Reina a las firmas españolas es inestimable. Sus elecciones aportan prestigio a las marcas que viste y, muchas veces, ayuda a situarlas en el mapa de la moda internacional. “Todos queremos estar en su armario y es muy bueno para la industria que vaya diversificando”, valora Díaz. Coincide con él Jorge Redondo, cofundador de la firma de bolsos Tita Madrid, que la Reina ha llevado en más de una ocasión. Aunque prefiere no revelar detalles sobre cómo Letizia ha dado con sus accesorios, reconoce que lo que se pone “se agota” y que “es un escaparate mundial”. “A nosotros nos han llamado desde medios como The New York Times o Le Figaro después de sus apariciones”, asegura evitando dar más información.

Instagram es a buen seguro otra de las herramientas que su estilista, Eva Fernández, utiliza para dar con nuevas firmas de popularidad creciente y que tienen diseños adecuados al estilo de la monarca. “Las estilistas cada vez tiramos más de esta red social para encontrar marcas que trabajen un determinado patrón o incluyan una tendencia concreta en sus colecciones. Estoy segura de que Eva lo utiliza. Probablemente eligió este diseño de Cherubina porque tiene un corte años 40, una estética que viene mucho en las pasarelas”, apunta Natalia Bengoechea, Directora de Moda de S Moda. Cherubina, además, acumula casi 200.000 seguidores en la red social y sus diseños gozan de buena acogida digital siendo los favoritos de muchas cuentas especialistas en eventos BBC (bodas, bautizos y comuniones). “En lo que llevamos de 2019, el look de Cherubina ha sido el más comentado en mi blog y mis redes, donde recopilo todo lo que se pone la Reina. Además, llevar este tipo de marcas más próximas al gran público la hace una reina más cercana”, remata la autora de Letizia, de princesa a reina. Benditas sean las próximas marcas que, algoritmo de Instagram mediante, logren colarse en el feed de Fernández.