Dakota Johnson

“Rodar Suspiria me dejó tan jodida que tuve que acudir a terapia”, ha declarado Dakota Johnson con motivo del próximo estreno del remake del clásico de terror de Dario Argento. Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) dirige un filme cuyas primeras imágenes han conmocionado a la prensa por sus escenas gore. Aseguran que no vomitar en la sala será todo un reto.