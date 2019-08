El malagueño que ha transformado la vida de Céline Dion: “Ella se atreve con todo y más”

Hace un par de meses el nombre del bailarín Pepe Muñoz volvió a colarse en los titulares (antes, fue profesor de Cuatro Fama Revolution) porque se le relacionaba sentimentalmente con Céline Dion. El de San Juan de Alicante había compartido escenario con la cantante y desde hace un año, el armario. Pero nunca la cama. Ahora a Muñoz se le acusa de ser una mala influencia para la estrella canadiense y aislarla de su entorno.

“Querido Pepe, los miembros reales del círculo íntimo de Céline estamos muy tristes por las historias falsas que están apareciendo en la prensa”, escribía el equipo de la cantante en un comunicado oficial que ella misma tuiteó anoche. “Por favor, no te derrumbes. Sigue haciendo el gran trabajo que haces. Te queremos”, reza la nota.

“La conocí el 24 de mayo de 2017 en El Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas. Me habían contactado para bailar con ella, pero no como cuerpo de baile, es decir, bailábamos un dueto en una de sus canciones en francés. Durante ese verano un día me vio dibujar en la cafetería del estadio Tele2 Arena de Estocolmo, y así fue como ella descubrió que me gustaba la moda y que me quería dedicar a la ilustración”, explica el estilista a S Moda. “Como regalo de cumpleaños me invitó al desfile de Alta Costura de Giambattista Valli en el Petit Palais de París, a las visitas privadas de las colecciones de Schiaparelli y Chanel, y al rodaje de #Celinetakescouture, un vídeo para Vogue. Esto, unido a que íbamos de compras como amigos y le daba mi consejo como a cualquier colega, dio lugar a una amistad y un amor por la moda que sigue y dura hasta hoy”, narra Muñoz. “De repente un día me pregunto si me interesaría ser su estilista, me lié la manta a la cabeza y aquí estoy”.

Pepe Muñoz es, junto a la estilista Sydney López, la mano derecha de Céline en cuestiones estéticas. Ellos son los responsables de la conversión de la cantante en un icono de estilo: desde hace un par de temporadas, es una figura imprescindible de la Costura parisina, ningún conjunto le parece imposible y no le tiembla el pulso a la hora de combinar en su vestidor los polémicos diseños de Demna Gvasalia para Balenciaga con la romántica costura de Pierpaolo Piccioli para Valentino. Quién dijo miedo.

¿Cómo es el proceso que sigues para elegir los estilismos? ¿Dion se deja aconsejar? ¿Tenéis la última palabra o sólo os encargáis de hacerle una preselección?

¡Nos lo pasamos teta! Estoy más en contacto con Sydney que con mi familia o mi chico. Nos mandamos mensajes, emails o hacemos FaceTime constantemente. Abro Vogue Runway más veces que Instagram al día. Hacemos mucha preselección porque el tiempo de Celine es oro, está siempre muy ocupada. Aprovechamos cualquier momento con ella para enseñarle cosas y vemos la reacción en su cara, se ve enseguida si le gusta algo o no. Se deja hacer, por supuesto, y confía en nosotros al 100%, pero la última decisión la tiene siempre ella. Preparamos muchos looks y al final decide lo que se va a poner. Creo que es la única manera. Para Céline cada look es un personaje y exige una manera de comportarse, por lo tanto tiene que ser adecuado a cómo se siente ese día y encajar con la ocasión.

Es muy atrevida en sus elecciones ¿Tiene colores, formas, cortes o largos prohibidos?

No es atrevida ¡es atrevidísima! Creo que se ve desde fuera lo muchísimo que se divierte en todas estas apariciones. Nada está prohibido, ella es la mujer del “¿por qué no?” A veces le decimos: “Céline tenemos esto pero no sabemos si va a funcionar” y ella siempre dice: “¿Y por qué no?”. Se lo prueba y si no le gusta pues fuera y a otra cosa. Si alguien pudiera vernos en las horas antes de salir del hotel por un agujerito…

¿Cuál es tu estilismo favorito, el que recuerdas con más cariño?

El de la Gala MET de este año Camp, notes on fashion. Fue un sueño. Si lo pienso ahora mismo se me saltan las lágrimas ¿Te imaginas un chaval que se ha criado en Málaga, que deja de bailar porque quiere dibujar y está obsesionado con la moda, las showgirls del Lido, Moulin Rouge o Crazy Horse y las ilustraciones de René Gruau y que de repente se ve en una habitación de un hotel del Upper East Side de Nueva York con Fernando García y Laura Kim de Oscar de la Renta porque vienen a entregar un vestido con miles de cristales para Céline, y verla llegar al Metropolitan como una diosa salida de otra época, con plumas y unas piernas que quitaban la respiración? ¿Responde esto a tu pregunta?

¿Céline se atreve con todo?

¡Con todo y con más!

El interés de Céline por la moda parece repentino. ¿Qué has tenido tú que ver con esa pasión?

Bueno, quizás ahora es más público, pero a ella le encanta la moda desde siempre. De hecho es coleccionista. Tiene una selección maravillosa.

¿Y el tuyo?

Desde niño me apasiona, pero nunca pensé que me dedicaría a esto, estaba siempre ocupado levantando la pierna. Quizás ayudó tener una abuela vasca que se vestía y perfumaba para estar en casa como si fuera a la entrega de los Oscar, siempre llevaba gafas de sol y perlas, y una madre con una manicura perfecta. Desde niño vi cómo hacían que una camiseta blanca y un pantalón parecieran de diseño.

Durante la última semana de la moda de París hemos visto a Céline con ‘El corazón del mar’ (el colgante de diamantes con el que Leonardo DiCaprio retrata a Kate Winslet en Titanic) ¿Os tomáis la moda con ironía?

Por supuesto, y como decía, ella es parte fundamental en todo esto. Cuando vi el desfile de Vetements me quedé con la camiseta de ‘I LOVE PARIS’ y pensé que encajaría genial en la semana de costura, pero no había visto el colgante en forma de corazón. Cuando el relaciones públicas de Vetements me dijo: ‘¿pero te has fijado bien?’ ¡Me pareció genial! Se lo enseñamos y preparamos un look para ella y estaba encantada.

¿Era el auténtico o una réplica?

Pasapalabra.

¿Qué mensaje queréis transmitir con el vestuario de Céline?

Varias cosas. Céline tiene 51 años, es elegantísima por naturaleza, y cualquier cosa que se pone hace que parezca la más alta de las costuras… quizá el mensaje que quiere transmitir es lo que decíamos antes. ¿Por qué no?

La Alta Costura vista desde fuera parece un paseo en barco, algo idílico, desfiles, presentaciones… ¿Cómo es realmente una jornada?

No quiero ni pensar lo estresante que tiene que ser para las maisons de costura y para las modelos y los diseñadores; desde nuestro punto de vista es una mezcla de magia y nervios. Hay muchos looks y muchas cosas que hacer, recibir, enviar, empaquetar… pero al final del día, todo es mágico. La moda es un arte y un espectáculo, si quieres lo miras y formas parte y si no a otra cosa.

Siempre apareces al lado de Céline vestido de negro…

Para ella la moda es infinita, y para mí la moda es algo funcional. Yo voy a París a trabajar y a hacer que ella esté impecable y perfecta a todas horas. Los focos para ella.

¿Has trabajado para otras personas como estilista?

Nunca, Céline ha sido mi primera, y hasta ahora, única cliente. Nunca pensé que podría ser estilista. Yo era bailarín y quería dedicarme a ilustrar moda. Esto llegó de repente y sin querer, pero se combina bien, muchas veces dibujo los estilismos y las modificaciones que necesitamos y las piezas hechas a medida también se las dibujo yo, se las enseño y cuando tengo el ok de Céline enviamos los bocetos a París y empezamos las conversaciones. Siempre son colaboraciones.

O sea, que también dibujas.

Dibujo todo el rato, es trabajo, es terapia, es lo que más me gusta. Dibujo ideas y dibujo a amigos; no hay nada peor que que te escriban pare pedirte un dibujo y cuando mandas un precio la gente desaparezca. Somos artistas y como personas humanas que viven en el mundo también tenemos facturas que pagar. Lo que más me gusta es dibujar a amigos que no se lo esperan y regalarles su retrato. Eso me hace súper feliz. Eso y esconder dibujos en rincones de las ciudades que visito y esperar a ver si alguien los encuentra. Lo llamo #leftbehindart. Me encanta.

¿Formarás parte de su nueva gira ‘Courage’ programada para este otoño?

Bailé con ella en la gira europea de 2017 y en la asiática de 2018. Este nuevo tour es el primero en el que, desde que trabajo con ella, no me subiré al escenario; esta vez es ella, ella y ella. Formo parte de su equipo creativo escénico como consultor. En la gira veraniega de 2018 me encargué del estilismo de Céline y del de sus músicos. Desde enero de 2019 -empezamos en la Fashion Week de París-, Sydney Lopez (coestilista), Dee Marti Amore (la artista capilar particular de Dion) y yo, nos encargamos de todos los looks de Celine; ya sean para el escenario o el asfalto. Sydney y yo somos un tándem, al principio ella se dedicaba más a los de fuera del escenario y yo a los de encima; pero ahora lo hacemos todo al 50 por ciento.

¿Nos puedes adelantar algo del estilismo que has preparado junto a Sydney Lopez para esta gira de Céline?

¡Si adelanto algo me meto en un lío! No me pongas en un compromiso, sólo os puedo decir que si la habéis estado siguiendo últimamente, creemos que no os va a decepcionar.

Beyoncé, Katy Perry, Miley Cyrus o Lady Gaga han elegido diseñadores españoles como Juan Vidal, Palomo Spain o María Escoté para sus apariciones públicas ¿Cuándo vamos a ver a Céline vestida de un talento patrio?

La paciencia es la madre de la ciencia. Y hasta aquí puedo leer.