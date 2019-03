Foto: Fox Searchlight

2 de 14

500 días juntos y ¿Qué les pasa a los hombres? - Alejandro, diseñador gráfico. En mi caso son dos las películas que vi a solas en mi casa, en diferentes momentos, para dejar de revolcarme en el dolor: 500 días juntos y ¿Qué les pasa a los hombres? Me gustaron porque te muestran ambos lados, no tienen un solo punto de vista. De esta forma evitas las posturas sobrejustificadas y da lugar a un debate. Ponerme en el sitio de la otra persona me ayuda a situar las cosas en perspectiva, a no encerrarme en mi versión de los hechos. Supero la crisis porque no me ahogo en mi propio sufrimiento, veo la big picture y consigo relativizar y aprender. Ponerme cosas tristes cuando estoy triste no me ayuda a superar nada sino a enfangarme aún más en el dolor. No, no ayudan a pasar página. No me jodas.