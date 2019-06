Nuria de Miguel, nueva directora de la semana de la moda de Madrid

La próxima edición de la semana de la moda de Madrid, que se celebrará del 5 al 10 de julio, será la última capitaneada por Charo Izquierdo. La que fuera directora de la pasarela desde su incorporación en 2016 ha anunciado que abandona el cargo. La noticia ha llegado por sorpresa durante la rueda de prensa en la que se han presentado las novedades de la 70 edición del evento. Nuria de Miguel, que lleva en Ifema desde 1991 y hasta ahora ha sido la jefa de prensa trabajando codo con codo con Cuca Solana y después con la propia Charo Izquierdo, será la encargada de ocupar el puesto. Según ha explicado, para ella “es un gran reto”, pero quiere seguir la línea de trabajo instaurada por Izquierdo.

Aunque la ya exdirectora no ha explicado las razones detrás de su marcha tras tres años trabajando por impulsar la moda nacional, sí ha comentado que “se ha presentado un tren que no puede dejar escapar”. Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación Creadores de Moda España (Acme), comparte con S Moda su opinión sobre el nombramiento: “Lo primero de lo que quiero dejar constancia es de la gran labor de Charo durante estos años al frente de la pasarela. Con Nuria de Miguel también he trabajado mano a mano durante muchos años y es una grandísima profesional que estoy segura de que estará a la altura del cargo”.

Eduardo López-Puertas Bitaubé, Director General de Ifema, ha destacado en la rueda de prensa que “dentro de los equipos de la institución hay mucho talento y la incorporación de Nuria de Miguel en el puesto es una elección natural”.

Aunque esta ha sido, sin duda, la gran noticia desvelada en la rueda de prensa, también se han comentado otras novedades de la edición que está a punto de comenzar. Jorge Vázquez, Oteyza, Malne y García Madrid serán las grandes ausencias del calendario y Palomo Spain, que ya ha presentado su colección en París y tampoco desfiló en Madrid el pasado mes de enero, estará presente mediante la proyección de un documental.

Como viene siendo habitual las últimas ediciones, además de los desfiles celebrados en el pabellón 14 de Ifema, algunas firmas apostarán por trasladar al centro de la ciudad sus propuestas. María Ke Fisherman, por ejemplo, desfilará en el Puente de Toledo, Juan Carlos Pajares lo hará en los jardines de Cecilio Rodríguez y Pedro del Hierro repetirá en la Puerta del Sol, el escenario que también ha elegido Roberto Verino.